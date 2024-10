Schlagerstar Michelle singt ein letztes Mal in Wien

Michelle kündigte nach 30 Karrierejahren ihre Abschiedstour an

Von: apa

Michelle hat nach 30 Karrierejahren ihre Abschiedstournee angekündigt. Diese führt den Schlagerstar am 13. Februar 2026 auch in die Wiener Stadthalle, wie der Veranstalter am Freitag bekannt gab. Die 52-Jährige wird nicht nur Hits wie “Wer Liebe lebt” ein letztes Mal live auf der Bühne singen, sondern auch neue Songs aus dem Abschiedsalbum “Flutlicht” präsentieren.

“Die Fans können sich auf eine fesselnde Inszenierung, beeindruckende Lichteffekte und eine energiegeladene Darbietung freuen”, verspricht eine Presseaussendung. Der Deutschen war 1993 mit dem Titel “Und heut’ Nacht will ich tanzen” der Durchbruch gelungen. 2001 nahm sie mit “Wer Liebe lebt” am Eurovision Song Contest in Kopenhagen teil, wo sie Platz 8 belegte.