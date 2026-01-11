Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schweizer Autor Erich von Däniken 90-jährig gestorben
Erich von Däniken im Jahr 2023

Schweizer Autor Erich von Däniken 90-jährig gestorben

Sonntag, 11. Januar 2026 | 13:37 Uhr
Erich von Däniken im Jahr 2023
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RANDY SHROPSHIRE
Schriftgröße

Von: APA/sda/dpa

Der Schweizer Autor und Publizist Erich von Däniken ist am Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben. Das teilte ein Vertreter mit und wurde der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag von Erich von Dänikens Tochter bestätigt. Der Autor hat Dutzende Bücher über die vermeintlichen Spuren von Aliens auf der Erde geschrieben. Nach eigenen Angaben inspirierte er Hollywood-Größen zu ihren Werken, wie u.a. Ridley Scott (“Alien”) und Steven Spielberg (“E.T”)

Spielberg habe ihm das persönlich gesagt, sagte von Däniken einst. Seinen Ruhm hat der Autor vor allem einer – wissenschaftlich natürlich nicht anerkannten – Hypothese zu verdanken: Demnach waren vor Urzeiten Außerirdische, die von den Erdenbewohnern für Götter gehalten wurden, auf dem blauen Planeten gelandet, hatten ihre Technologien vorgestellt und den menschlichen Genpool veredelt. Er vertrat unter anderem die Ansicht, dass die Pyramiden in Ägypten mit Hilfe von Aliens gebaut worden seien.

Bücher in über 30 Sprachen übersetzt

Seine Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt, mit einer weltweiten Auflage von rund 70 Millionen Stück. Im Jahr 1968, in den Anfangsjahren des Raumfahrt-Zeitalters, erschien sein erstes Buch mit dem Titel “Erinnerungen an die Zukunft. Ungelöste Rätsel der Vergangenheit”. Er deutete darin Rätsel der Menschheit als Beweis für die Besuche der Außerirdischen. So war der biblische Bericht des Propheten Ezechiel (auch: Hesekiel) über die Erscheinung Gottes auf dem Berg Sinai für ihn nichts anderes als die Landung eines Raumschiffs.

Von Däniken war Autodidakt. Er hatte als Koch und Kellner, Barkeeper und Hotelier gearbeitet. Jahrzehntelang vertiefte er sich in Berichte und Bücher und unternahm Hunderte oft abenteuerliche Reisen, um angebliche Spuren der Außerirdischen auf der Erde zu suchen und zu dokumentieren. Auf seinem Youtube-Kanal doziert der gelernte Koch in vielen Vorträgen über abgesandte Astronauten aus dem All. Er erörterte etwa die Frage, ob Außerirdische dieselben Geschlechtsorgane haben wie Menschen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
64
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
49
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Kommentare
43
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
41
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
36
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 