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Sean Penn will Film um Kapitol-Erstürmung drehen

Sean Penn plant Film über Polizisten bei Kapitol-Attacke

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 09:06 Uhr
Sean Penn will Film um Kapitol-Erstürmung drehen
APA/APA/AFP/JEFF PACHOUD
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Von: APA/dpa

Der dreifache Oscar-Preisträger Sean Penn (65) nimmt für sein nächstes Regieprojekt einen brisanten Stoff ins Visier. Mit seiner Produktionsfirma Projected Picture Works will der Regisseur und Schauspieler einen Film über das Leben eines Polizisten drehen, der den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 miterlebte, wie die US-Branchenportale “Deadline.com” und “Hollywood Reporter” berichteten. Als Hauptdarsteller ist Bradley Cooper (“A Star is Born”) vorgesehen.

Penn liefert auch das Drehbuch, Drehstart für den noch titellosen Film ist demnach für Mitte 2027 geplant. Penn inszenierte als Regisseur schon mehrere Filme wie “Indian Runner” (1991), “Das Versprechen” (2001), “Into the Wild” (2007) und “Flag Day” (2021). Im März wurde er für seine Nebenrolle im Politthriller “One Battle After Another” mit einem Oscar ausgezeichnet. Zuvor hatte er bereits zwei Oscars als bester Hauptdarsteller für die Filme “Mystic River” und “Milk” gewonnen.

Bei der Kapitol-Attacke in Washington hatten Anhänger des noch amtsführenden Präsidenten Donald Trump gewaltsam das US-Parlamentsgebäude gestürmt, weil sie die Wahlniederlage des Republikaners gegen den Demokraten Joe Biden nicht akzeptieren wollten. Trump hatte sie zuvor angestachelt – und stellt den verheerenden Dammbruch von damals bis heute als mutige Tat patriotischer Amerikaner dar. Es kamen mehrere Menschen ums Leben. Zahlreiche Sicherheitsbeamte wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Ein Polizist erlitt am Tag nach dem Angriff einen tödlichen Schlaganfall.

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