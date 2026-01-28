Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Senta Berger erholt sich nach schwerem Sturz
Verhoeven sieht seine Mutter Senta Berger auf dem Weg der Besserung

Senta Berger erholt sich nach schwerem Sturz

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 16:09 Uhr
Verhoeven sieht seine Mutter Senta Berger auf dem Weg der Besserung
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrer Operation wegen eines gebrochenen Oberschenkels wieder besser. “Sie ist stabiler geworden. Sie wurde von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt”, sagte der Filmemacher Simon Verhoeven in München über seine Mutter. “Sie wird wieder auf die Beine kommen”, zeigte sich der Münchner zuversichtlich. “Ob sie nochmal drehen wird, das weiß ich nicht. Ich würde es mir sehr wünschen.”

Die 84-Jährige war Mitte Jänner kurz vor einer Lesung in Hamburg auf der Bühne gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Nun ist erst mal Ruhe angesagt. “Nach so einer OP ist man auch als älterer Mensch erst mal sehr angeschlagen. Sie hat sich aber jetzt sehr gut erholt und geht hoffentlich bald in eine Reha-Klinik, wenn es so gut weiterläuft”, informierte der Regisseur.

Mitfiebern vom Krankenbett aus

Bei der Weltpremiere seines Films “Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke” am Dienstagabend in München konnte seine Mutter deshalb nicht wie geplant dabei sein. “Natürlich ist sie traurig, dass sie diese schöne Zeit, die Premieren mit dem Film verpasst”, berichtete der 53-Jährige. “Aber letztlich ist das natürlich unwichtig. Hauptsache, sie kommt wieder auf die Beine.” Berger hat in dem Film selbst mitgespielt. Nun verfolgt sie das Geschehen aus der Ferne. “Der Film bedeutet ihr unendlich viel und sie fiebert vom Krankenbett mit”, sagte Verhoeven. In Österreich startet der Film, eine Verfilmung des gleichnamigen autobiografischen Romans von Joachim Meyerhoff, am Donnerstag regulär in den Kinos.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
66
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Kommentare
52
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Warum wir früher stärker wurden
Kommentare
49
Warum wir früher stärker wurden
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Kommentare
39
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Kommentare
34
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 