Silbermond-Sängerin ist wieder Mutter geworden

Von: APA/dpa

Bei der Band Silbermond gibt es wieder Nachwuchs. Sängerin Stefanie Kloß hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. “Bauch leer, Kinderzimmer voll”, teilte die Band (“Symphonie”, “Das Beste”) auf Instagram mit. “Voller Dankbarkeit und Glück möchten wir euch wissen lassen, dass unser Sohn nach seiner Cousine nun ein kleines Brüderchen bekommen hat.”

Zu der Nachricht auf dem Instagramkanal der Band wurde ein Foto gepostet, auf dem Schuhe in unterschiedlichen Größen im Kreis stehen. Etliche Nutzerinnen und Nutzer gratulierten zur Geburt. Die Band hatte die Schwangerschaft im April öffentlich gemacht. Sängerin Kloß war auf einem Foto mit einem leeren Glas und ihrem gerundeten Bauch zu sehen. “Glas leer, Bauch voll”, teilte die Band zu dem Bild mit. Mit Gitarrist Thomas Stolle hatte Kloß 2018 bereits einen Sohn bekommen.

Die Band Silbermond, die aus dem sächsischen Bautzen stammt, feiert im nächsten Jahr ihr 25-jähriges Bandjubiläum. Die Gruppe besteht aus Sängerin Stefanie Kloß, Bassist Johannes Stolle, Gitarrist Thomas Stolle und Schlagzeuger Andreas Nowak.