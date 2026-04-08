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25-jähriges Bandjubiläum folgt 2027

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß erwartet zweites Kind

Mittwoch, 08. April 2026 | 19:40 Uhr
25-jähriges Bandjubiläum folgt 2027
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Von: APA/dpa

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß ist wieder schwanger. “Glas leer, Bauch voll”, schrieb die Band auf Instagram unter ein Foto der 41-Jährigen. Auf dem Bild hält die Musikerin ein leeres Glas mit viel Milchschaum in der Hand – auf ihrem erkennbar schon gerundeten Bauch. Mehr Informationen etwa zum Geburtstermin verriet Kloß allerdings nicht.

Zahlreiche Fans der aus dem sächsischen Bautzen stammenden deutschen Band schickten Glückwünsche als Kommentar. Für die Sängerin ist es das zweite Kind. 2018 wurde ihr erstes Kind geboren. Auf den Social-Media-Seiten der Band schrieb sie damals, zusammen mit dem Vater des Kleinen, Silbermond-Gitarrist Thomas Stolle: “Hallo ihr Lieben, glücklich und geschafft wollen wir euch heute mitteilen, dass unser kleiner Sohn gesund auf die Welt gekommen ist.”

Silbermond feiert das 25-jährige Bandjubiläum 2027 mit einem besonderen Ereignis: Die Musiker wollen nach eigenen Angaben erstmals in ihrer Geschichte ein eigenes Stadionkonzert spielen. Der Auftritt im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden soll der bisher größte der Bandgeschichte werden. Silbermond besteht aus Sängerin Stefanie Kloß, Bassist Johannes Stolle, Gitarrist Thomas Stolle und Schlagzeuger Andreas Nowak. Zu ihren bekanntesten Songs gehören “Symphonie”, “Das Beste” und “Leichtes Gepäck”.

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