Ski-Paar Venier und Walder wurden erstmals Eltern

Von: apa

Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier und der ehemalige Speedspezialist Christian Walder sind erstmals Eltern geworden. Die vom alpinen Ski-Rennsport im Sommer zurückgetretene Tirolerin postete am Sonntag auf Instagram ein Bild vom gemeinsamen Nachwuchs unter dem Christbaum. Der Geburtstermin war demnach am 14. Dezember. “Dieses Weihnachten haben unsere Herzen das schönste Geschenk erhalten”, schrieb Venier.

Die Tirolerin wurde nach ihrem Triumph in Saalbach-Hinterglemm Anfang Oktober als Österreichs Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Venier und Walder sind seit September verheiratet.