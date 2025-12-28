Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ski-Paar Venier und Walder wurden erstmals Eltern
Walder und Venier freuen sich über Nachwuchs

Ski-Paar Venier und Walder wurden erstmals Eltern

Sonntag, 28. Dezember 2025 | 16:46 Uhr
Walder und Venier freuen sich über Nachwuchs
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier und der ehemalige Speedspezialist Christian Walder sind erstmals Eltern geworden. Die vom alpinen Ski-Rennsport im Sommer zurückgetretene Tirolerin postete am Sonntag auf Instagram ein Bild vom gemeinsamen Nachwuchs unter dem Christbaum. Der Geburtstermin war demnach am 14. Dezember. “Dieses Weihnachten haben unsere Herzen das schönste Geschenk erhalten”, schrieb Venier.

Die Tirolerin wurde nach ihrem Triumph in Saalbach-Hinterglemm Anfang Oktober als Österreichs Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Venier und Walder sind seit September verheiratet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Kommentare
69
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
Kommentare
65
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Kommentare
25
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht
Kommentare
22
Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht
Beißender Geruch führt Carabinieri auf die Spur eines Drogendealers
18
Beißender Geruch führt Carabinieri auf die Spur eines Drogendealers
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 