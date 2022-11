So stellt sich Michelle Hunziker [45] das Oma-Sein vor 

Das kann man sich kaum vorstellen und dennoch ist es bald so weit: Michelle Hunziker (45), die erst vor einer Woche an der Seite von Thomas Gottschalk bei der TV-Rekord-Show “Wetten, dass..?” jugendlichen Elan versprüht hat, wird bald Oma.

Tochter Aurora (25), die sie mit ihrem Ex-Mann Eros Ramazotti (59) bekam, wird nämlich in wenigen Monaten Mama. Die Nachricht über die Schwangerschaft ihrer Tochter war ein besonderes Glück für Hunziker, wie sie verrät. Gegenüber “rtl.de” sagt die noch 45-Jährige: “Mein Enkel wird eine sehr präsente Oma haben. Zu wissen, dass im April endlich ein Junge kommt, ist ein fantastisches Gefühl.”

Michelle hat bekanntlich drei Töchter und sie gibt zu: “Die Erfahrung, einen Jungen großzuziehen, hätte ich gerne gemacht. Und guck mal, jetzt schenkt mir meine Tochter das in gewisser Weise.” Ihr Ziel sei es, eine glückliche Patchwork-Familie zu kreieren, gerade für die Kinder. “Es wird immer bunter und lustiger bei uns”, schwärmt sie.

Hunziker wurde mit 19 Jahren Mama. Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig zeigt sie sich begeistert davon, als junge Frau Mutter zu werden: “Heute habe ich so ein schönes, symbiotisches Verhältnis mit meiner Tochter und als sie diesen Sommer gesagt hat: ‘Mama, ich bin schwanger’… jetzt kriege ich immer noch nasse Augen. Das war so emotional, so schön!”

Die Moderatorin kommt dann mit einer Idee um die Ecke: Sie sei ja selbst noch in einem Alter, in dem sie noch Mutter werden könnte. Ob sie sich das wirklich vorstellen könne, wird sie daraufhin gefragt und antwortet: “Ach ja, warum nicht. Ich bin so eine Mama-Person. Es gibt Leute, die das einfach gerne haben.”