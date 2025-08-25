Sonnenaufgangskonzert von Max von Milland verzaubert Besucher in Seefeld

Von: mk

Seefeld – Unter wolkenverhangenem Himmel und in mystischem Morgennebel spielte der Südtiroler Musiker Max von Milland am Samstagmorgen zum dritten Mal sein legendäres Sonnenaufgangskonzert auf der Rosshütte in Seefeld. Mehr als 650 Besucherinnen und Besucher pilgerten frühmorgens in die Tiroler Bergwelt, um ab 6.30 Uhr den besonderen Klängen des Südtiroler Künstlers zu lauschen.

Begleitet von seiner Band „Die Brennenden Herzen“ eröffnete Max von Milland den Samstagmorgen mit leisen, gefühlvollen Balladen, die sich sanft in den Nebel der Tiroler Bergwelt legten. Mit jedem Song wuchs die Intensität – aus ruhigen Klängen wurde pulsierende Energie, bis die Zuhörerinnen und Zuhörer schließlich tanzend, klatschend und mitsingend diesen einzigartigen Moment feierten. Nach rund eineinhalb Stunden voller Musik und Emotion rundete ein gemeinsames Frühstück auf der Rosshütte das magische Erlebnis ab.

„Das Sonnenaufgangskonzert ist für mich immer etwas ganz Besonderes. Diese Morgenstimmung, die Mystik, der Nebel, die Berge – es ist jedes Mal wieder ein einzigartiges Konzerterlebnis. Und zu wissen, dass so viele Menschen kommen, um meine Songs zu hören, ist ein unglaubliches Gefühl“, so Max von Milland sichtlich berührt.

Auf der Bühne teilten mit ihm die Leidenschaft für die Musik: Simon Gamper (Multiinstrumentalist), Teresa Staffler (Piano & Gesang), Emily Ferry (Piano & Gesang) sowie Roby Nogler (Schlagzeug). Für den perfekten Klang sorgte Claus Stecher am Mischpult. Ein weiteres Highlight schenkte Max seinem Publikum passend zum Sonnenaufgang: die Präsentation seines ersten Live-Albums, das im Rahmen seiner HOI-Tournee beim Konzert in renommierten Walthersaal in Bozen aufgenommen wurde.

Unterstützt wird er dabei von der stimmgewaltigen Chorformation „Choriosum“, die auf vier Songs für Gänsehautmomente sorgt; es entsteht ein Klangbild, das unter die Haut geht. Damit sind nun auch Songs wie HOI, Der kleine Bauer oder Tanz, die bisher nur digital verfügbar waren, endlich auf CD erschienen.