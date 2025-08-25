Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sonnenaufgangskonzert von Max von Milland verzaubert Besucher in Seefeld
"Etwas ganz Besonderes"

Sonnenaufgangskonzert von Max von Milland verzaubert Besucher in Seefeld

Montag, 25. August 2025 | 08:08 Uhr
Max von Milland und die brennenden Herzen_von links Emily Ferri, Roby Nogler, Max von Milland, Simon Gamper und Teresa Staffler (c) Christina Neurauter
Christina Neurauter
Schriftgröße

Von: mk

Seefeld – Unter wolkenverhangenem Himmel und in mystischem Morgennebel spielte der Südtiroler Musiker Max von Milland am Samstagmorgen zum dritten Mal sein legendäres Sonnenaufgangskonzert auf der Rosshütte in Seefeld. Mehr als 650 Besucherinnen und Besucher pilgerten frühmorgens in die Tiroler Bergwelt, um ab 6.30 Uhr den besonderen Klängen des Südtiroler Künstlers zu lauschen.

Begleitet von seiner Band „Die Brennenden Herzen“ eröffnete Max von Milland den Samstagmorgen mit leisen, gefühlvollen Balladen, die sich sanft in den Nebel der Tiroler Bergwelt legten. Mit jedem Song wuchs die Intensität – aus ruhigen Klängen wurde pulsierende Energie, bis die Zuhörerinnen und Zuhörer schließlich tanzend, klatschend und mitsingend diesen einzigartigen Moment feierten. Nach rund eineinhalb Stunden voller Musik und Emotion rundete ein gemeinsames Frühstück auf der Rosshütte das magische Erlebnis ab.

„Das Sonnenaufgangskonzert ist für mich immer etwas ganz Besonderes. Diese Morgenstimmung, die Mystik, der Nebel, die Berge – es ist jedes Mal wieder ein einzigartiges Konzerterlebnis. Und zu wissen, dass so viele Menschen kommen, um meine Songs zu hören, ist ein unglaubliches Gefühl“, so Max von Milland sichtlich berührt.

Auf der Bühne teilten mit ihm die Leidenschaft für die Musik: Simon Gamper (Multiinstrumentalist), Teresa Staffler (Piano & Gesang), Emily Ferry (Piano & Gesang) sowie Roby Nogler (Schlagzeug). Für den perfekten Klang sorgte Claus Stecher am Mischpult. Ein weiteres Highlight schenkte Max seinem Publikum passend zum Sonnenaufgang: die Präsentation seines ersten Live-Albums, das im Rahmen seiner HOI-Tournee beim Konzert in renommierten Walthersaal in Bozen aufgenommen wurde.

Unterstützt wird er dabei von der stimmgewaltigen Chorformation „Choriosum“, die auf vier Songs für Gänsehautmomente sorgt; es entsteht ein Klangbild, das unter die Haut geht. Damit sind nun auch Songs wie HOI, Der kleine Bauer oder Tanz, die bisher nur digital verfügbar waren, endlich auf CD erschienen.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
90
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
30
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
25
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Kommentare
23
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
Kommentare
20
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 