Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sophie Ellis-Bextor legt Disco-Album vor
Sophie Ellis-Bextor ist die Disco-Queen

Sophie Ellis-Bextor legt Disco-Album vor

Dienstag, 09. September 2025 | 14:55 Uhr
Sophie Ellis-Bextor ist die Disco-Queen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: APA/dpa

Mit ihrer wöchentlichen “Kitchen Disco” begeisterte Sophie Ellis-Bextor in Pandemie-Zeiten ein riesiges Publikum. Live aus ihrer eigenen Küche übertragen, sang die Sängerin und Songwriterin eigene Hits wie das mit Spiller aufgenommene “Groovejet (If This Ain’t Love)” oder “Murder On The Dancefloor” und Disco-Klassiker wie “Yes Sir, I Can Boogie” von Baccara oder “Disco Inferno” von The Trammps. Nun legt die quirlige Londonerin ein komplettes Disco-Album vor: “Perimenopop”.

Schon der Opener “Relentless Love” versprüht mit seinem Nile-Rodgers-typischen Chic-Gitarrensound und dem Ohrwurm-Refrain angenehmes 70er-Jahre-Disco-Feeling. Bei “Vertigo” harmonieren kräftige Synthesizer nach Giorgio-Moroder-Vorbild und klassische Streicher über einem sauberen EDM-Beat. “Stay On Me” kombiniert orchestrale Sounds der Lounge-Musik mit 80er-typischen Popbeats – das funktioniert hervorragend.

Der Albumtitel spielt augenzwinkernd mit dem Wort Perimenopause, der Lebensphase vor der eigentlichen Menopause, in der sich Ellis-Bextor befindet – und nach eigener Aussage sehr wohlfühlt. Die Mutter von fünf Söhnen, die mit The-Feeling-Bassist Richard Jones verheiratet ist, singt über Liebe, Anziehung (“Taste”) und Sehnsucht (“Heart Sing”), über toxische Beziehungen (“Glamorous”) und Verlust (“Don’t Know What You Got ‘Til It’s Gone”) – und über durchtanzte Nächte (“Freedom Of The Night”).

Podcasts, Bücher und ausverkaufte Konzerte

Obwohl die 46-Jährige auf ihren letzten Alben zeigte, dass sie von Indie über Folk bis Artpop alles gut klingen lassen kann, gab ausgerechnet ihre über 20 Jahre alte Hitsingle “Murder On The Dancefloor” ihrer Karriere einen neuen Schub. Nachdem das Lied vor zwei Jahren im Film “Saltburn” zu hören war, kletterte der Evergreen erneut in die Charts – erstmals auch in den USA. In Großbritannien belegte das Lied sogar Platz zwei.

Seitdem ist die Londonerin vor allem in ihrer Heimat äußerst präsent. Viele ihrer Konzerte sind ausverkauft, darunter in diesem Sommer ein Auftritt in der ehrwürdigen Royal Albert Hall. Außerdem ist Ellis-Bextor bei mehreren Podcasts involviert und hat ein Buch über ihr Leben und ein Kochbuch veröffentlicht.

Verspielt, selbstbewusst und glamourös

Sophie Ellis-Bextor klingt auf “Perimenopop” jugendlich verspielt und gleichzeitig selbstbewusst und glamourös. Ihr neues Album ist eine durchgängig tanzbare und dabei vielseitige Songsammlung voller potenzieller Hitsingles. Ellis-Bextors Klangreise durch die Welt der Discomusik ist hervorragend produziert und steckt voller liebevoller Details. Natürlich ist es dabei die markante Stimme der 46-Jährigen, die mit ihrem hellen, eleganten Timbre und einer gewissen britischen Coolness jeden Track erst veredelt. Ein wunderbares Album.

(Von Philip Dethlefs/dpa)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
98
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Abschuss von BÃ¤rin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Kommentare
56
Abschuss von BÃ¤rin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
â€žWer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehrâ€œ
Kommentare
23
â€žWer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehrâ€œ
Nord-Stream-Sabotage: SÃ¼dtiroler Anwalt verteidigt Ukrainer
Kommentare
22
Nord-Stream-Sabotage: SÃ¼dtiroler Anwalt verteidigt Ukrainer
SchÃ¼lertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord
Kommentare
21
SchÃ¼lertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord
Anzeigen
Einfach, gÃ¼nstig und fÃ¼r alle unter 19
Einfach, gÃ¼nstig und fÃ¼r alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlÃ¤ngern
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
Wennâ€™s hÃ¤ngen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 