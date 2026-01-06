Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sophie Turner hat seit Monaten keine Freunde getroffen
Schauspielerin Sophie Turner bei der Pariser Fashion Week

Sophie Turner hat seit Monaten keine Freunde getroffen

Dienstag, 06. Januar 2026 | 13:51 Uhr
APA/APA/AFP/THIBAUD MORITZ
Von: APA/dpa

Die britische Schauspielerin Sophie Turner (“Game of Thrones”) erzählt von ihren Problemen, Arbeit, Kinder und Sozialleben unter einen Hut zu bringen. “Ich habe meine Freunde seit Wochen, seit Monaten nicht mehr gesehen und war auch nicht mehr auf einem Date!”, erzählte die 29-jährige Britin der Modeplattform “net-a-porter.com”. “Manchmal vernachlässige ich einfach Teile meines Lebens”, führte Turner aus.

“Im Moment habe ich nur Kapazitäten für Arbeit und Familie. Aber ich arbeite daran.” Die Britin hat zwei Töchter mit dem US-Musiker Joe Jonas, von dem sie sich 2024 scheiden ließ.

Schlechtes Gewissen als Mutter

Mit Blick auf ihre Töchter erklärte Turner auch: “Das schlechte Gewissen einer Mutter bleibt für immer.” Sie arbeite “die ganze Woche und verbringe dann am Wochenende jeden Tag den ganzen Tag mit meinen Kindern”, schilderte sie. “Aber wenn ich mit einer Freundin zum Mittagessen ausgehe, renne ich nach Hause zurück, weil mir das Herz schwer wird, dass ich sie allein gelassen habe.”

Turner wurde durch ihre Rolle als Sansa Stark in der Fantasy-Saga “Game of Thrones” bekannt. In der neuen Serie “Steal” spielt sie eine Büroangestellte, die in die Mitte eines Raubs gerät. Die Thriller-Serie erscheint am 21. Jänner bei Amazon Prime.

