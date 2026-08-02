Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Sopranos”-Darsteller Vincent Pastore gestorben
Vincent Pastore war auch im Reality-TV zu erleben

“Sopranos”-Darsteller Vincent Pastore gestorben

Sonntag, 02. August 2026 | 11:06 Uhr
Vincent Pastore war auch im Reality-TV zu erleben
APA/APA/AFP/JOHANNES EISELE
Schriftgröße

Von: importer

Der aus der Mafia-Kult-Serie “The Sopranos” bekannte US-Schauspieler Vincent Pastore ist tot. Der Darsteller, der in der HBO-Erfolgsserie den Mafioso Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero spielte, starb im Alter von 80 Jahren, wie sein Agent Robert Attermann am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Medienberichten zufolge wurde er tot in seiner Wohnung in New York aufgefunden.

Pastore kam 1946 im New Yorker Stadtteil Bronx auf die Welt, er stammte aus einer US-italienischen Familie. Er war Soldat bei der US-Marine und Nachtclub-Besitzer, bevor er Schauspieler wurde. In Kino und Fernsehen verkörperte der kräftig gebaute Pastore meist Gangster und andere harte Typen. In “The Sopranos” spielte er einen Mafioso, der Informant für die US-Bundespolizei FBI wird. Sein Tod am Ende der zweiten Staffel ist eine der bekanntesten Szenen der preisgekrönten Serie. “Nicht ins Gesicht, ja?”, sagt er, bevor mehrere Mafiosi aus nächster Nähe mehrfach auf ihn schießen.

Trat auch in mehreren Realityshows auf

Pastore hatte auch kleine Rollen in Filmen wie “GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia” (1990) von Regisseur Martin Scorsese und “Carlito’s Way” (1993) von Brian De Palma. Pastore trat außerdem in mehreren Realityshows auf, darunter “The Celebrity Apprentice”, die von US-Präsident Donald Trump moderiert wurde.

Seinem Agenten zufolge liebte Pastore die Schauspielerei. “Er hatte eine Leidenschaft für sein Handwerk und war immer ermutigend, respektvoll und großzügig gegenüber jungen Schauspielern, nahm sich die Zeit, ihnen Rat und Unterstützung zu geben, wann immer er konnte”, erklärte Attermann.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Tofu auf der Alm?
Kommentare
59
Kein Tofu auf der Alm?
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Kommentare
36
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Kommentare
34
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Kommentare
27
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Kommentare
23
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 