Spaniens Kronprinzessin als Fallschirmjägerin erfolgreich

Von: APA/dpa

Spaniens Kronprinzessin Leonor (20) darf nun auch das Abzeichen einer Fallschirmjägerin tragen. Die Tochter von König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (53) habe den Kurs an der Militärischen Fallschirm-Sprungschule Méndez Parada auf dem Luftwaffenstützpunkt Alcantarilla in der Region Murcia erfolgreich abgeschlossen, teilte das Königshaus in Madrid mit.

Sie habe mehrere Sprünge absolviert, darunter im Mai auch einen Nachtsprung, hieß es. Zum Abschluss des Kurses erhielt die Thronfolgerin gemeinsam mit rund 50 Kameradinnen und Kameraden das Diplom sowie das Abzeichen des “Cazador Paracaidista”. Der Kurs ist Teil der militärischen Ausbildung Leonors an der Allgemeinen Luft- und Raumfahrtakademie (AGA) in Murcia, wo sie derzeit das dritte und letzte Jahr ihrer Offiziersausbildung absolviert.

Die Ausbildung bereitet Leonor auf ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin (“Capitana General”) der spanischen Streitkräfte vor. Ihre militärische Laufbahn begann sie an der Heeresschule in Saragossa. Anschließend absolvierte sie bei der Marine eine mehrmonatige Ausbildungsfahrt auf dem Schulschiff “Juan Sebastián El Cano”. Seit dem vergangenen September ist sie bei der Luftwaffe, stationiert, wo sie unter anderem auch ihren ersten Soloflug absolvierte.

Leonor gilt zwar als verträumt und etwas schüchtern, aber auch als besonnen, umsichtig, entschlossen und gut organisiert. Sie habe unter anderem Überlebenstraining bestanden und sei körperlich sehr fit, berichten spanische Medien unter Berufung auf militärische Vorgesetzte.