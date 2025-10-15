Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sparks und Shyamalan arbeiten für Buch und Film zusammen
Sparks und Shyamalan arbeiten für Buch und Film zusammen

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 09:09 Uhr
APA/APA/dpa/Carsten Koall
Von: APA/dpa

Der amerikanische Bestsellerautor Nicholas Sparks und der Erfolgs-Filmemacher M. Night Shyamalan (“The Sixth Sense”) haben sich für ein gemeinsames Projekt zusammengetan. “Remain – Was von uns bleibt” erscheint zunächst als Buch – auf Deutsch im Heyne-Verlag – und soll 2026 auch als Film herauskommen.

Die Geschichte handelt dem Verlag zufolge von einem Architekten, der nach dem Tod seiner Schwester damit beauftragt wird, ein Sommerhaus an der Ostküste der USA zu entwerfen. Währenddessen bucht er sich in ein kleines Hotel ein. Zwischen der Besitzerin und ihm entwickelt sich eine Beziehung – doch die Vergangenheit der Besitzerin holt die beiden ein und stellt sie vor eine große Herausforderung.

Sparks (59) hat schon rund zwei Dutzend Romane geschrieben, von denen viele auch erfolgreich verfilmt wurden – etwa “Message in a Bottle – Der Beginn einer großen Liebe” oder “Wie ein einziger Tag” (The Notebook). Shyamalan (55) ist vor allem für seinen Psychothriller “The Sixth Sense” bekannt.

