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Fernsehkoch Johann Lafer

Star-Koch Johann Lafer: “Ich habe Lymphdrüsenkrebs”

Samstag, 30. Mai 2026 | 21:20 Uhr
Fernsehkoch Johann Lafer
APA/APA/dpa/Helmut Fricke
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Von: APA/dpa

Fernsehkoch Johann Lafer hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. “Ich bin krank. Ernsthaft krank”, sagte der Steirer im Interview mit der “Bild”-Zeitung. “Ich habe Lymphdrüsenkrebs.” Wie der 68-Jährige weiters öffentlich machte, befindet er sich derzeit in chemotherapeutischer Behandlung.

Seine Krankheit sei bereits vor zweieinhalb Jahren entdeckt worden. “Bei einer Routineuntersuchung während einer Fastenkur hat ein Arzt Schatten in der Leiste gesehen. Ich hatte keinerlei Schmerzen. Gar nichts”, erinnert sich der 68-jährige Österreicher. Später folgte demnach die Diagnose.

“Ich hoffte zunächst, dass alles wieder verschwinden würde”

“Ich hoffte zunächst, dass alles wieder verschwinden würde. Man denkt: Das betrifft mich nicht. Das geht schon wieder weg”, sagte Lafer. Im Jänner 2026 habe sich seine Situation drastisch verschlechtert, schreibt “Bild”. “Plötzlich war alles geschwollen. Nachts die Schweißausbrüche. Schlafen ging kaum noch. Da habe ich gemerkt: Jetzt läuft etwas komplett in die falsche Richtung”, erzählte Lafer.

Seit Anfang des Jahres kämpfe er nun mit Chemotherapie gegen den Krebs. “Jede Chemo läuft fast 24 Stunden. Überall hängen Flaschen. Das haut dich komplett weg”, sagte Lafer; übermittelt aber auch positive Nachrichten: “Man sieht, dass die Knoten kleiner werden. Dass die Behandlung anschlägt. Und das gibt mir Kraft.” Aufgeben? “Nein! Sterben ist für mich keine Option. Ich will arbeiten, ich muss arbeiten. Ich brauche das. Ich habe noch so viel vor und so viele Ideen.”

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