Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Star Trek”-Film mit neuer Crew in Planung
Die Regisseure Jonathan Goldstein und John Francis Daley mit an Bord

“Star Trek”-Film mit neuer Crew in Planung

Freitag, 14. November 2025 | 22:49 Uhr
Die Regisseure Jonathan Goldstein und John Francis Daley mit an Bord
APA/APA/dpa/Monika Skolimowska
Schriftgröße

Von: APA/dpa

“Star Trek”-Fans können sich auf ein weiteres Weltraumspektakel um das Raumschiff Enterprise freuen, allerdings soll es keine Fortsetzung der letzten Kinoreihe sein, wie US-Branchenblätter berichteten. Laut “Variety” und “Deadline.com” plant das Paramount Studio ein “Stark Trek”-Abenteuer mit einer völlig neuen Besetzung. Als Drehbuchautoren, Regisseure und Produzenten sind demnach John Francis Daley und Jonathan Goldstein an Bord.

#Das Duo brachte zuvor Filme wie “Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben”, “Game Night” und “Vacation – Wir sind die Griswolds” auf die Leinwand. Sie lieferten auch das Drehbuch für “Spider-Man: Homecoming”.Zwischen 1979 und 2016 entstanden dreizehn “Star Trek”-Filme, vor allem mit den Besatzungen um die Kapitäne James T. Kirk (William Shatner) und Jean-Luc Picard (Patrick Stewart). Seit dem Streifen “Star Trek” (2009) verkörperte Chris Pine in bisher drei Filmen Captain Kirk.

J.J. Abrams führte bei “Star Trek” (2009) und bei “Star Trek Into Darkness” (2013) Regie, bei “Star Trek Beyond” (2016) war Justin Lin Regisseur. In allen drei Filmen spielten auch Zachary Quinto, Zoe Saldana und Simon Pegg mit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
74
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
68
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
63
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
48
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Kommentare
46
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Anzeigen
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 