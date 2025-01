Stefan-Raab-Show bald im Free-TV – erster Gast Robert Habeck

Von: APA/dpa

Fans von Stefan Raab können den Entertainer bald jede Woche auf RTL sehen, ohne ein Streaming-Abo abzuschließen. Seine Show “Du gewinnst hier nicht die Million” wird ab 12. Februar jeden Mittwoch um 20.15 Uhr im Free-TV laufen. Seine ersten Gäste ohne Paywall sollen der deutsche Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck und Moderatorin Barbara Schöneberger sein, wie RTL mitteilte.

Raab (58) hatte das Format “Du gewinnst hier nicht die Million” im September vergangenen Jahres mit großem Rückenwind beim Streamingdienst RTL+ gestartet. Die erste Sendung der Reihe hatte damals 790.000 Leute erreicht. In der zweiten Woche wurden 430.000 Fans angelockt. In den Wochen darauf hatte die Streaming-Programmmarke dann aber sukzessive Publikum verloren.

Free-TV-Start soll Quote heben

Durch die Übernahme im Free-TV dürfte die Zuschauermasse wieder enorm anwachsen – Raab wird als Aushängeschild von RTL noch präsenter werden. Auf RTL+ werden die neuen Folgen dann vorab eingestellt, bevor sie im linearen Sender laufen. Mit der Ausstrahlung auf RTL geht der Unterhalter und Produzent Raab auf direkte Konfrontation mit der ProSieben-Comedyshow “TV total”, die zeitgleich läuft und einst seine eigene Erfindung war. Lange hatte er “TV total” moderiert, bevor er Jahre auf Tauchstation ging.

“Stefan Raab für alle – umsonst!”, warb die Programmchefin von RTL Deutschland, Inga Leschek: “Mit “Du gewinnst hier nicht die Million” konnten wir im letzten Jahr den erfolgreichsten Streaming-only-Start ever feiern und neue Zielgruppen für RTL+ erschließen. Jetzt zünden wir die nächste Stufe unseres Plans und machen die Show einem noch breiteren Publikum zugänglich.”

Bei der Show blickt Raab auf Ereignisse in Streaming, Social Media und TV zurück, quizzt mit den Kandidaten und tritt gegen sie in Duellen und Spielen an. Nur wer alle Fragen richtig beantwortet und sich in den Wettkämpfen gegen den Gastgeber durchsetzen kann, hat die Chance auf eine Million Euro.