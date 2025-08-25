Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Stefanie Reinsperger verlässt den Dortmunder “Tatort”
Stefanie Reinsperger verlässt den Dortmunder “Tatort”

Montag, 25. August 2025 | 08:38 Uhr
APA/APA/dpa/Henning Kaiser
Von: APA/dpa

Nach fünf Jahren und elf Krimi-Auftritten ist Schluss: Die Österreicherin Stefanie Reinsperger verlässt die Dortmunder “Tatort”-Filmreihe auf eigenen Wunsch. Sie ist seit 2021 als Ermittlerin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann) zu sehen. Der kürzlich abgedrehte “Tatort”-Film namens “Schmerz” – Reinspergers letzter Fall – soll im ersten Quartal 2026 ausgestrahlt werden, wie der WDR mitteilte.

“Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen”, wird die 37-Jährige zitiert. Sie werde sich künftig auf andere Film- und Fernsehproduktionen sowie auf ihre Arbeit am Wiener Burgtheater konzentrieren, wo sie seit 2024 ein festes Engagement hat. Sie freue sich auf neue Projekte und Rollen, sagt Reinsperger.

In der 2012 gestarteten “Tatort”-Reihe aus Dortmund war sie die Nachfolgerin von Aylin Tezel als Kriminalhauptkommissarin, in Reinspergers erstem Fall “Heile Welt” ging es um eine ermordete Schwangere in einer Hochhaussiedlung. In Reinspergers letztem Auftritt als Dortmunder Ermittlerin in der Folge “Schmerz”, die nächstes Jahr ausgestrahlt wird, wird in Mordfällen ermittelt, deren Motive bis in die Jugoslawienkriege der 90er-Jahre zurückreichen.

