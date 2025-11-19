Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Stranger Things”-Macher sind stolz auf ihre Serienstars
"Stranger Things"-Stars sind keine Kinder mehr

“Stranger Things”-Macher sind stolz auf ihre Serienstars

Mittwoch, 19. November 2025 | 02:19 Uhr
Die Brüder Matt und Ross Duffer, Schöpfer und Showrunner von “Stranger Things”, sind glücklich über die Entwicklung der jungen Schauspieler ihrer Kultserie. “Ich finde, viele aus der Besetzung sind im Laufe der Zeit deutlich selbstbewusster geworden”, sagte Matt Duffer (41) der dpa in London. “Als wir das erste Mal mit ihnen gearbeitet haben, sind die meisten von ihnen noch nie vor der Kamera gestanden.”

Die Sci-Fi-Fantasy-Serie mit Gruselfaktor, die in den 1980er-Jahren spielt, war 2016 beim Streamingdienst Netflix angelaufen. Im Mittelpunkt standen junge Darsteller wie Millie Bobby Brown, Noah Schnapp und Finn Wolfhard, die beim Serienstart zwischen elf und 13 Jahre alt waren und während der Dreharbeiten zur Serie aufgewachsen sind. “Wir sind stolz darauf, wie sie gewachsen und gereift sind – sowohl als Schauspieler als auch als Menschen”, ergänzte Duffer.

“Man hört ja so oft Horrorgeschichten über Kinderstars, die in sehr jungen Jahren berühmt werden und dann auf die schiefe Bahn geraten”, sagte Duffer. “Wir sind wirklich froh, dass das hier nicht der Fall war. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass keiner von ihnen diesen Weg allein gehen musste – sie haben das alle gemeinsam durchlebt.”

Serie wurde zum Popkultur-Phänomen

“Stranger Things” entwickelte sich kurz nach dem Start zu einem internationalen Popkultur-Phänomen. Zum Jahresende geht die Erfolgsserie nun allerdings zu Ende. Die ersten vier von insgesamt acht Folgen der fünften und letzten Staffel starten am 27. November. Drei weitere Episoden veröffentlicht Netflix am 26. Dezember. Das Finale geht am 1. Jänner 2026 auf Sendung.

“Es sind jetzt zehn Jahre (seit dem Drehstart)”, sagte Ross Duffer mit Blick auf das Serienende. “Der Abschied fiel uns schwer, weil wir diese Geschichte so gern erzählen. Vor allem aber lieben wir die Menschen. Deshalb war der letzte Drehtag, an dem wir die Produktion abgeschlossen haben, sehr, sehr emotional.”

Einige Fans durften Folge bereits sehen

Eine gute Woche vor dem Staffelstart sahen einige Fans in Berlin bereits die erste Folge von Season 5. Zum “Stranger Things”-Event für Fans im Flughafen Tempelhof kamen auch die Hauptdarsteller Wolfhard, Schnapp, Gaten Matarazzo und Caleb McLaughlin. Die ersten fünf Minuten der Episode hat Netflix auf Youtube veröffentlicht.

