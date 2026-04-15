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Marie Mouroum ist jetzt Mama

Stuntfrau Marie Mouroum ist Mutter geworden

Mittwoch, 15. April 2026 | 09:00 Uhr
Marie Mouroum ist jetzt Mama
APA/APA/dpa/Annette Riedl
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Von: APA/dpa

Die Hollywood-Stuntfrau und ehemalige “Let’s-Dance”-Kandidatin Marie Mouroum ist Mutter geworden. “Habe gerade den größten Stunt meines Lebens hingelegt”, schrieb die 33-Jährige bei Instagram zu einem Foto von sich mit ihrem Baby. Den Namen des Kindes verriet die gebürtige Berlinerin nicht. Ihren Post versah sie mit einem blauen Herz-Emoji. Im Dezember hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet.

Mouroum hatte im vergangenen Jahr an der RTL-Tanzshow “Let’s-Dance” zusammen mit Profitänzer Alexandru Ionel teilgenommen. Im Viertelfinale schied das Tanzpaar überraschend aus. Ionel hatte seiner Tanzpartnerin bei Instagram zur Schwangerschaft gratuliert: “Es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein.” Für diesen Fall versprach er, dass er dem Kind Standard- und Latein-Tänze beibringen werde.

Mouroum ist seit ihrem 18. Lebensjahr im Stunt-Geschäft. Sie doubelte unter anderem Queen Latifah in “The Equalizer” und Bond-Girl Lashana Lynch in “James Bond 007: Keine Zeit zu sterben”.

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