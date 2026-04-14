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Taylor Swirft und Sabrina Carpenter (hier mit Gayle) im AMA-Rennen

Swift führt Nominierungen für American Music Awards an

Dienstag, 14. April 2026 | 14:35 Uhr
Taylor Swirft und Sabrina Carpenter (hier mit Gayle) im AMA-Rennen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/EMMA MCINTYRE
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Von: Reuters/APA

Taylor Swift führt erneut die Nominierungen für die American Music Awards (AMA) an – heuer mit acht Aussichten auf einen Preis, darunter in den Kategorien “Künstlerin des Jahres”, “Song des Jahres” für “The Fate of Ophelia” und Album des Jahres für “The Life of a Showgirl”, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Der Popstar, der mehr AMAs gewonnen hat als jeder andere Künstler in der Geschichte der Auszeichnung, erhielt vergangenes Jahr sechs Nominierungen.

Dicht hinter Swift dürfen sich Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombr und Morgan Wallen jeweils über sieben Nominierungen freuen. Carpenter ist auch als “Künstlerin des Jahres” nominiert, während Dean und Sombr ihre ersten AMA-Nominierungen erhielten, unter anderem als beste Newcomer.

Zu den weiteren Nominierten gehören die Gesangsstimmen aus dem Oscar-prämierten Netflix-Animationsmusical “K-Pop Demon Hunters”. EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami sind im Rennen in den Kategorien “Song des Jahres”, “Beste Gesangsleistung” und “Bester Popsong” für “Golden”. Ein Sieg in einer der Kategorien wäre der erste AMA für die Gruppe.

Show am 25. Mai in Las Vegas

Fans stimmen über die Gewinner ab. Diese werden am 25. Mai in Las Vegas im Rahmen einer Live-Zeremonie mit der Schauspielerin und Sängerin Queen Latifah bekanntgegeben. Die Show wird live auf CBS und Paramount+ übertragen. Die Nominierungen wurden anhand der Platzierungen in den US-Billboard-Charts, Streaming- und Albumverkäufen, Radioeinsätzen und Social-Media-Aktivitäten ermittelt.

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