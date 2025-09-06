Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sylvie Meis denkt auch nach 16 Jahren täglich an Brustkrebs
Vor 16 Jahren wurde Sylvie Meis mit der Krebs-Diagnose konfrontiert

Sylvie Meis denkt auch nach 16 Jahren täglich an Brustkrebs

Samstag, 06. September 2025 | 11:03 Uhr
Vor 16 Jahren wurde Sylvie Meis mit der Krebs-Diagnose konfrontiert
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Damit dürfte sie vielen Betroffenen aus der Seele sprechen: Obwohl ihre Brustkrebs-Diagnose viele Jahre her ist, ist diese für Moderatorin Sylvie Meis immer noch präsent. “Verbringe ich nach 16 Jahren also einen Tag, ohne nicht mindestens einmal an die Krankheit zu denken? Nein. Ich denke jeden einzelnen Tag an meine Erkrankung – manchmal nur wenige Sekunden, manchmal länger”, sagte die 47-Jährige im Interview mit “Web.de”.

Sie sei auch “weiterhin rund um die regelmäßigen Nachsorgeuntersuchungen sehr nervös und angespannt”, auch wenn die Angst vor einer Wiedererkrankung mit der Zeit nachlasse. Meis war 31 Jahre alt, als der Brustkrebs entdeckt wurde.

Auf Krankheit folgten auch positive Impulse

Aber sie macht Betroffenen auch Mut: “Ohne dieses herausfordernde Erlebnis hätte ich mein Leben nicht so neu aufgestellt, wie ich es getan habe”, sagte Meis mit Blick auf positive Veränderungen durch die Erkrankung. “Ich habe es geschafft, mir meine eigene Karriere aufzubauen, unabhängig zu sein und ein Leben für mich zu formen, was mir unter anderen Umständen mit 31 Jahren womöglich nicht gelungen wäre.”

Ausblick auf “Love Island VIP”: Alles mega

Meis präsentiert die neue Staffel des Reality-Formats “Love Island VIP” – die laut der Moderatorin im Interview “mega-emotional, mega-hot und mega-glamourös” werde. Zu sehen ist das Format seit 4. September beim Streamingdienst RTL+, wöchentlich gibt es neue Folgen. Zeitversetzt um eine Woche gibt es diese dann ab 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr auch beim TV-Sender RTLzwei.

