“Teamgeist – Unser Weg 2”: Auf den Fersen des ÖFB-Teams

Von: apa

Die Canal+-Dokuserie “Teamgeist – Unser Weg” entwickelte sich im Vorjahr zum Publikumserfolg, begleiteten die Macher doch das ÖFB-Team bei der Qualifikation für die Fußball-EM. Nun wird das Format mit vier weiteren Folgen fortgesetzt, wobei es diesmal um die WM-Qualifikation geht. Ein emotionaler Blick hinter die Kulissen des Erfolgsprojekts von Ralf Rangnick, der auch das familiäre Umfeld der Spielerstars wie David Alaba oder Marcel Sabitzer beleuchtet. Abrufbar ab Freitag.

(S E R V I C E – https://go.apa.at/a7wvOoMW)