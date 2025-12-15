Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Teamgeist – Unser Weg 2”: Auf den Fersen des ÖFB-Teams
“Teamgeist – Unser Weg 2”: Auf den Fersen des ÖFB-Teams

Montag, 15. Dezember 2025 | 05:35 Uhr
APA/APA/Canal+
Von: apa

Die Canal+-Dokuserie “Teamgeist – Unser Weg” entwickelte sich im Vorjahr zum Publikumserfolg, begleiteten die Macher doch das ÖFB-Team bei der Qualifikation für die Fußball-EM. Nun wird das Format mit vier weiteren Folgen fortgesetzt, wobei es diesmal um die WM-Qualifikation geht. Ein emotionaler Blick hinter die Kulissen des Erfolgsprojekts von Ralf Rangnick, der auch das familiäre Umfeld der Spielerstars wie David Alaba oder Marcel Sabitzer beleuchtet. Abrufbar ab Freitag.

