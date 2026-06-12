Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Thailands Prinzessin Bha gestorben
Die Prinzessin bei einem Auftritt mit Familie im Jahr 2019

Thailands Prinzessin Bha gestorben

Freitag, 12. Juni 2026 | 03:36 Uhr
Die Prinzessin bei einem Auftritt mit Familie im Jahr 2019
APA/APA/AFP/JEWEL SAMAD
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha ist tot. Sie sei am Donnerstagabend (Ortszeit) friedlich im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok gestorben, teilte der Palast mit. Die 47-jährige älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn, in Thailand liebevoll Bha genannt, war im Dezember 2022 nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus gebracht worden. Seitdem lag sie im Koma.

Ihr Gesundheitszustand hatte sich im Mai deutlich verschlechtert. Ihren Ärzten zufolge litt sie an mehreren Infektionen in verschiedenen Organen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Keine Regenbogenfahne mehr im Pressesaal der Landesregierung
Kommentare
86
Keine Regenbogenfahne mehr im Pressesaal der Landesregierung
Nach Messerattacke: Ausschreitungen in Nordirland
Kommentare
44
Nach Messerattacke: Ausschreitungen in Nordirland
65 Jahre Feuernacht: Süd-Tiroler Freiheit startet landesweite Aktion
Kommentare
33
65 Jahre Feuernacht: Süd-Tiroler Freiheit startet landesweite Aktion
Sie isst, übernachtet und verschwindet, wenn es ans Bezahlen geht
Kommentare
26
Sie isst, übernachtet und verschwindet, wenn es ans Bezahlen geht
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Kommentare
25
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Anzeigen
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
in Obereggen wieder täglich geöffnet
Family Day Sarntal
Family Day Sarntal
Bringt Vereine, Wirtschaft und Familien zusammen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 