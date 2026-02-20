“The CEO Club” bei Amazon Prime: Inspiration von der Spitze

Von: apa

Es ist nicht leicht, CEO zu sein und schon gar nicht, wenn man eine Frau ist. So lautet die Prämisse der Dokuserie “The CEO Club”, die mehrere Persönlichkeiten wie Ex-Tennisspielerin Serena Williams oder die “Queen of Latin Pop” Thalía in ihrem Alltag zwischen Job, Familie und Freunden begleitet. Sie stellen klar, inspirieren zu wollen – und zwar nicht, indem sie männliche Bosse kopieren. Sie wollen die Regeln neu schreiben. Ab Montag bei Amazon Prime abrufbar.

(S E R V I C E – www.youtube.com/watch?v=eKFgMSifP-g )