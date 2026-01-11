“The Housemaid”: Neuer Thriller mit Sydney Sweeney

Von: APA/dpa

Für Sydney Sweeney lief es vergangenes Jahr alles andere als rund. Ihr Boxerbiopic “Christy” floppte, und auch der Abenteuerthriller “Eden” blieb hinter den Erwartungen zurück. Nicht zuletzt mit einer umstrittenen Jeans-Werbung für American Eagle sorgte die Amerikanerin für reichlich Diskussionen, in die sich sogar US-Präsident Donald Trump einmischte. Mit dem Psychothriller “The Housemaid – Wenn sie wüsste” soll sich nun aber das Blatt wenden. Ab Donnerstag im Kino.

Auch wenn das Werk in Österreich erst jetzt startet – in den USA war der Film so erfolgreich, dass bereits eine Fortsetzung angekündigt wurde. In der Adaption des Bestsellerromans “Wenn sie wüsste” von Freida McFadden verkörpert Sweeney eine junge Frau namens Millie, die ihr bisheriges Leben hinter sich lassen möchte. Als Haushälterin wird sie bei der wohlhabenden Familie Winchester (Seyfried und Brandon Sklenar) angeheuert, deren Leben in einer luxuriösen Villa auf den ersten Blick perfekt scheint. Doch schnell wird klar, dass sich hinter der makellosen Fassade viele düstere Geheimnisse verbergen.

Wendungsreicher Thriller entwickelt sich

So wird Millie, die ihre kriminelle Vergangenheit geheim hält, durch Hausherrin Nina (Seyfried) nach einem überschwänglichen Kennenlernen plötzlich immer wieder schikaniert und verunsichert. Die Stimmung kippt und die Lage spitzt sich weiter zu, als sich Millie zu Ninas Ehemann Andrew (Sklenar) hingezogen fühlt.

Regisseur Paul Feig, der für Komödien wie “Brautalarm” bekannt ist, inszeniert “The Housemaid” als einen wendungsreichen Rachethriller mit Perspektivwechseln und einigen Rückblenden. Es geht um schiefe Machtverhältnisse und Intrigen. Während sich die Handlung zu Beginn stellenweise in die Länge zieht, wird das Geschehen in der zweiten Hälfte durch einen entscheidenden Plot Twist in ein neues Licht gerückt und nimmt so wieder an Fahrt auf.

Mehr Unterhaltung als Tiefgang

Besonders überzeugend ist dabei Amanda Seyfried als vermeintlich psychotische Hausherrin zwischen Wutausbrüchen und eiskalter Kontrolle. Klar ist: “The Housemaid” will vor allem unterhalten und setzt weniger auf subtile Hinweise oder psychologischen Tiefgang.

Fans von eher konventionell gemachten Thrillern kommen bei dem rund zweistündigen Film auf ihre Kosten. Und auch Sweeney dürfte sich mit Blick auf ihre Karriere freuen: Laut dem Branchenblatt “Variety” soll die Produktion der Fortsetzung bereits im Laufe des Jahres starten.

