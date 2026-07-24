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Langer Erfolg für Aniston und Witherspoon

“The Morning Show” endet mit 5. Staffel

Freitag, 24. Juli 2026 | 08:21 Uhr
Langer Erfolg für Aniston und Witherspoon
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
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Von: APA/dpa

Die gefeierte Serie “The Morning” mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston steuert auf ihr Finale zu. 2027 soll es eine fünfte Staffel geben, die gleichzeitig die letzte sein soll, teilte der Streamingdienst Apple+ mit. “Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir die Gelegenheit hatten, Geschichten zu erzählen, die das Geschehen in der Welt um uns herum mit einer Prise schwarzem Humor widerspiegeln”, sagte Hauptdarstellerin und Executive Producerin Aniston.

Witherspoon nannte die Mitarbeit an der Serie “die größte Ehre meines Lebens”. Die US-Dramaserie wirft einen Blick hinter die Kulissen eines fiktiven amerikanischen Fernsehsenders und thematisiert darüber Machtkämpfe, Medienethik, Karriere, Politik und persönliche Krisen. Im Mittelpunkt der Show stehen zwei Moderatorinnen, die von Aniston und Witherspoon gespielt werden. Die Serie ist bisher mit vier Emmys ausgezeichnet worden.

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