“The Woman In Cabin 10”: Knightley in Poirots Fußstapfen

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 06:11 Uhr
Die Reisejournalistin Laura “Lo” Blacklock (Keira Knightley) ist an Bord eines neuen Luxusliners bei dessen Jungfernfahrt durch Norwegens Fjorde, als sie nächtens hört, wie etwas ins Wasser geworfen wird. Lo ist überzeugt, dass es sich dabei um die Leiche ihrer sympathischen Kabinennachbarin handeln muss – die am nächsten Tag allerdings von niemandem vermisst oder gekannt wird. Schließlich sei die betreffende Kabine vor Fahrtantritt leer geblieben.

So bleibt der Journalistin in “The Woman in Cabin 10” nichts anderes übrig, als auf eigene Faust zu ermitteln, wer für den Mord verantwortlich ist. Inszeniert hat den topbesetzten Spielfilmkrimi in Agatha Christies Spuren der auch in Österreich bestens bekannte Theaterregisseur Simon Stone. Ab Freitag abrufbar.

(S E R V I C E – www.netflix.com/at/title/81222804)

