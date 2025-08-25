Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Thursday Murder Club”: Seniorenpromis ermitteln
Illustres Pensionistenquartett widmet sich ungelösten Kriminalfällen

“Thursday Murder Club”: Seniorenpromis ermitteln

Montag, 25. August 2025 | 05:00 Uhr
Illustres Pensionistenquartett widmet sich ungelösten Kriminalfällen
APA/APA/Netflix
Schriftgröße

Von: apa

Die Zahl der im Kino und TV ermittelnden Senioren reicht von Miss Marple bis zu Jessica Fletcher (“Mord ist ihr Hobby”). In “The Thursday Murder Club” geht nun gleich ein ganzes Quartett auf Ermittlungstour, um einem Mörder das Handwerk zu legen – und das äußerst prominent besetzt. So gehören Helen Mirren, Pierce Brosnan und Ben Kingsley zu den Hobbydetektiven, die ab Donnerstag bei Netflix versuchen, einen Fall zu lösen – und das durchaus mit Humor.

So lösen Ex-Spionin Elizabeth (Mirren), Ex-Psychiater Ibrahim (Kingsley), Ex-Aktivist Ron (Brosnan) und Ex-Krankenschwester Joyce (Celia Imrie) jeden Donnerstag in ihrem Altersheim aus Spaß gemeinsam ungeklärte Kriminalfälle. Als praktisch direkt vor ihrer Haustür ein Mord geschieht, wird aus dem reinen Spaß jedoch Ernst, und die vier werden aktiv. Als Vorlage diente der gleichnamige Bestseller von Richard Osman.

(S E R V I C E – www.netflix.com/at/title/81751137)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
90
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Kommentare
34
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
26
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
23
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Kommentare
23
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 