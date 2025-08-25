“Thursday Murder Club”: Seniorenpromis ermitteln

Von: apa

Die Zahl der im Kino und TV ermittelnden Senioren reicht von Miss Marple bis zu Jessica Fletcher (“Mord ist ihr Hobby”). In “The Thursday Murder Club” geht nun gleich ein ganzes Quartett auf Ermittlungstour, um einem Mörder das Handwerk zu legen – und das äußerst prominent besetzt. So gehören Helen Mirren, Pierce Brosnan und Ben Kingsley zu den Hobbydetektiven, die ab Donnerstag bei Netflix versuchen, einen Fall zu lösen – und das durchaus mit Humor.

So lösen Ex-Spionin Elizabeth (Mirren), Ex-Psychiater Ibrahim (Kingsley), Ex-Aktivist Ron (Brosnan) und Ex-Krankenschwester Joyce (Celia Imrie) jeden Donnerstag in ihrem Altersheim aus Spaß gemeinsam ungeklärte Kriminalfälle. Als praktisch direkt vor ihrer Haustür ein Mord geschieht, wird aus dem reinen Spaß jedoch Ernst, und die vier werden aktiv. Als Vorlage diente der gleichnamige Bestseller von Richard Osman.

(S E R V I C E – www.netflix.com/at/title/81751137)