Thurston Moore bringt sein neuntes Soloalbum heraus

Von: apa

Thurston Moore, bekannt geworden als Gitarrist von Sonic Youth, bringt am 20. September sein neuntes Soloalbum heraus. “Flow Critical Lucidity” wurde zum Teil in Europa und Großbritannien geschrieben und arrangiert. Die Songs “enthalten lyrische Bezüge zu ihrer Umgebung, welche von der Natur, luziden Träumen, modernem Tanz und Isadora Duncan inspiriert wurden”, heißt es in der Vorankündigung.

Das Album wurde in La Becque in der Schweiz arrangiert, 2022 in den Total Refreshment Studios in London aufgenommen und 2023 in den Hermitage Studios in London zusammen mit Margo Broom gemischt. Der Name “Flow Critical Lucidity” stammt aus dem Text der neuen Single “Sans Limites”, auf dem Cover des Albums ist der “Samurai Walkman” des Künstlers Jamie Nares zu sehen – ein Helm, der mit Stimmgabeln ausgestattet ist. Der Maler, Fotograf und Videoartist ist ein Freund Moores aus dessen New Yorker No-Wave-Tagen, die beiden arbeiteten bereits oft zusammen.

In Österreich wird es eine farbige LP (Resistance Green Vinyl) geben sowie limitierte CDs und Kassetten mit alternativem Artwork sowie ebenfalls limitierte schwarze Platten. Alle LP-Versionen enthalten Flexis.