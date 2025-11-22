Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > TikTok-Star Zah1de bringt erstes Album auf den Markt
Ein Kussmund, ein Reh und ein neues Album: Zah1de

TikTok-Star Zah1de bringt erstes Album auf den Markt

Samstag, 22. November 2025 | 10:18 Uhr
Ein Kussmund, ein Reh und ein neues Album: Zah1de
APA/APA/AFP/MICHAELA STACHE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Sie ist erst 15, aber schon jetzt ein Phänomen auf TikTok: Rapstar Zah1de geht Mitte Dezember mit ihrem ersten Album an den Start. “Pretty Privilege” heißt das Debüt, das direkt mit einem Vorurteil aufräumen soll. “Viele denken, ich hab’s wegen meines Aussehens geschafft, aber vergessen, wie viel ich dafür arbeite”, so die Berlinerin. Sie bekomme nichts geschenkt.

Schon bevor Zah1de ihre erste Single “TikTok sportlich” Ende 2024 veröffentlichte, hatte sie sich mit Tanzvideos eine Millionenreichweite in sozialen Netzwerken aufgebaut. Mit ihrer Tanzgruppe Lunatix ging die Teenagerin viral. Bis zu rund 50 Millionen Klicks bekommt sie pro Video. Allein auf TikTok folgen ihr mehr als 8,5 Millionen Menschen.

Teenagerin mit Ambitionen

Und auch außerhalb traut man der Teenagerin mittlerweile einiges zu. Vergangene Woche wurde sie in München mit dem Bambi in der Kategorie “Shootingstar” ausgezeichnet. Rapperin Shirin David überreichte den Preis und bezeichnete die Newcomerin gar als Vorbild.

In ihrer Rede bedankte sich Zah1de vor allem bei ihrer Familie. “Ich komme aus einer sehr bescheidenen Familie, meine Eltern sind normale Arbeiter und hatten nie wirklich viel”, sagte die Musikerin, die bürgerlich Zahide Kayaci heißt, auf der Bühne. Sie habe viel Liebe bekommen.

13 Songs sind laut Universal Music auf dem neuen Album. Es soll am 19. Dezember erscheinen. In ihren bisherigen Singles überzeugt Zah1de mit einem Mix aus Berliner Straßenkultur und eingängigen Beats.

(S E R V I C E – www.tiktok.com/@zah1de?lang=de-DE)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
53
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
46
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Kommentare
20
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
15
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
Carabinieri stellen über zwei Kilo Marihuana im Sarntal sicher
14
Carabinieri stellen über zwei Kilo Marihuana im Sarntal sicher
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 