Emilia Warenski ist im Saarbrücker Preisrennen

Tiroler Schauspielerin Warenski im Saarbrücker Preisrennen

Montag, 12. Januar 2026 | 13:18 Uhr
Emilia Warenski ist im Saarbrücker Preisrennen
APA/APA/Max Ophüls Preis
Von: apa

Die Innsbrucker Nachwuchsschauspielerin Emilia Warenski hat beim Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken die Chance, zu einem der wichtigsten Talente der Branche gekürt zu werden. Die 21-Jährige gehört zum Kreis von insgesamt sechs Künstlerinnen und Künstlern, die im Rennen um die beiden Schauspielpreise der renommierten Festspiele sind. Am 24. Jänner sollen zwei davon mit Preisen geehrt werden. Die 47. Ausgabe des Ophüls Preises eröffnet am 19. Jänner.

Emilia Warenski feierte ihr Filmdebüt 2012 in Barbara Gräftners “Rise up! and dance” und hatte mit der ORF-Skiserie “School of Champions” ihren Durchbruch. In Saarbrücken ist sie nun für ihre Rolle in Alice Possers mittellangem Sommerfilm “Bleistiftstriche” nominiert, in der die Tirolerin Cora spielt, deren ereignisloser Sommer durch die Ankunft der Französin Emma (Esther Gaspart) eine Wendung erfährt. “Mit Blicken, kleinen Gesten, dann u.a. in ausgelassenen Momenten sieht man die Vielschichtigkeit von Emilias Spiel, mit dem sie die Zuschauenden berührt”, so die Begründung der Jury für die Nominierung.

(S E R V I C E – https://ffmop.de/film_detail/movie-693fec4c659a2)

