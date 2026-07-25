Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Tom Holland freut sich auf Rolle als Fred Astaire
Tom Holland hat in Mucisal-Produktion bereits Tanzerfahrung gemacht

Tom Holland freut sich auf Rolle als Fred Astaire

Samstag, 25. Juli 2026 | 15:52 Uhr
Tom Holland hat in Mucisal-Produktion bereits Tanzerfahrung gemacht
APA/APA/dpa/Christoph Soeder
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Hollywood-Schauspieler Tom Holland steckt mitten in den Vorbereitungen zu seiner neuen Rolle als US-Tänzer und Schauspieler Fred Astaire. “Ich hatte neulich meine erste Tanzprobe für Fred. Danach war ich total begeistert, aber gleichzeitig auch ziemlich verängstigt, weil ich noch so viel Arbeit vor mir habe”, sagte der 30-Jährige in der Sendung “Live with Kelly and Mark”.

Tom Holland bringt Tanzerfahrung mit. Der Brite hat seine Bühnenkarriere als Kind mit einer Hauptrolle in der Londoner Produktion des Musicals “Billy Elliot” über einen ballettverliebten Buben begonnen.

“Wieder ins Tanzstudio zurückzukehren und meine Stepptanzschuhe anzuziehen, das bedeutet mir sehr viel”, sagte Holland. “Einer meiner größten Fehler beziehungsweise Reue-Punkte in meiner Karriere ist, dass ich nach ‘Billy Elliot’ mit dem Tanzen aufgehört habe.” Umso schöner sei es, nun die Gelegenheit zu haben, diese Welt wiederzuentdecken, “die ich so sehr geliebt habe”.

Nach “Die Odyssee” und “Spider-Man” raus aus der Komfortzone

Holland, derzeit in Christopher Nolans “Die Odyssey” und bald wieder als Superheld in “Spider-Man: Brand New Day” im Kino zu sehen, wird Astaire in einem geplanten Biopic von Regisseur Paul King (“Paddington”) spielen. Die Rolle des legendären Entertainers passt nach eigenen Worten des Schauspielers zu seinem Wunsch, sich aus seiner Komfortzone herauszubewegen. “Was ich mir für diesen nächsten Abschnitt meiner Karriere wünsche, ist die größtmögliche Herausforderung – und Rollen beziehungsweise Projekte zu finden, die mir wirklich Angst machen.”

Abseits von Filmsets verbringt Holland seine Zeit mit am liebsten auf dem Golfplatz, verrät der Schauspieler: “Für mich ist das die beste Art, abzuschalten. Ich schalte mein Handy aus und kann all die Arbeit, die ich zum Glück machen darf, für eine Weile vergessen. Ich liebe das einfach.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
Kommentare
92
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Kommentare
63
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Andrian: Bauer mal anders
Kommentare
43
Andrian: Bauer mal anders
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Kommentare
40
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Kommentare
36
Bärenalarm in Eppan: Am Ende war es nur ein Hund
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 