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Tote-Hosen-Frontmann Campino lässt in Doku aufhorchen

Tote Hosen-Doku bringt Überraschung: Campino nochmals Vater

Mittwoch, 20. Mai 2026 | 10:28 Uhr
Tote-Hosen-Frontmann Campino lässt in Doku aufhorchen
APA/APA/dpa/Jens Büttner
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Von: APA/dpa

Tiefe Einblicke in die kreativen Prozesse der Toten Hosen und eine unerwartete Neuigkeit über Campino: In einer neuen Dokumentation über die legendären Düsseldorfer Punkrocker erzählt der Frontmann der Band, dass er überraschend nochmals Vater geworden ist.

“Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus”, sagt der 63-Jährige in der Dokumentation, eine Produktion von SWR und NDR, die am Abend in einem Mainzer Kino Premiere feierte – im Beisein von Campino, Bassist Andi Meurer und Schlagzeuger Vom Ritchie.

“Müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt”

In einer Gesprächsrunde nach der Premiere in Mainz sagte Campino: “Es ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du.” Man könne Pläne machen, wie man wolle und plötzlich sei doch alles anders. “Und ich glaube, ein Kind zu kriegen, ist dann wohl die schönste Umkehrung”, sagte Campino weiter. “Wir müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt, und insofern sehe ich mich jetzt gerade wieder selber Autos über den Teppich schieben und ich fühle mich gut dabei.”

Das Kind kam während der zweijährigen Arbeiten am letzten Studioalbum der Toten Hosen zur Welt. Das Album heißt “Trink aus, wir müssen gehen!” und kommt gemeinsam mit dem Bonusalbum “Alles muss raus!” am 29. Mai heraus. Für Campino ist es die zweite Vaterschaft, er hat bereits einen 2004 geborenen Sohn.

Album erscheint am 29. Mai

Für die Dokumentation “Die Toten Hosen – Das letzte Album” ließ sich die Band zwei Jahre lang bei ihrer Arbeit an dem letzten Album über die Schulter schauen. Campino bezeichnete die Produktion nach der Premiere in Mainz, zu der unter anderem auch sein Freund, Fußballtrainer Jürgen Klopp gekommen war, als “schönes Geschenk für uns”.

Ab Mittwoch (20. Mai) ist die Doku von Regisseur Eric Friedler in der ARD Mediathek abrufbar, am Samstag (23. Mai) wird sie um 23.25 Uhr ausgestrahlt.

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