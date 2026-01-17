Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Trauerfeier für Irene von Griechenland in Madrid
Samstag, 17. Januar 2026 | 16:49 Uhr
Von: APA/dpa

Die spanische Königsfamilie hat bei einer Trauerfeier in Madrid von der verstorbenen Schwester von Altkönigin Sofía Abschied genommen. Die frühere Prinzessin Irene von Griechenland war am Donnerstag im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit gestorben. An der Trauerfeier in der griechisch-orthodoxen Kathedrale von Madrid nahmen König Felipe VI., seine Frau, Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía sowie weitere Angehörige der Verstorbenen teil.

Auch Mitglieder der griechischen Königsfamilie, wie Prinzessin Alexia von Griechenland, und der bulgarischen Königsfamilie waren anwesend. Die Beziehung zwischen den beiden Schwestern Irene und Sofía galt als sehr eng. Die Altkönigin (87) hatte vor drei Jahren schon ihren jüngeren Bruder Konstantin verloren, den letzten griechischen König. Er starb im Alter von 83 Jahren.

Beigesetzt werden soll Irene in ihrer Heimat. Am Montag werde es eine zweite kleine Trauerfeier in Athen geben, teilte die ehemalige Königsfamilie Griechenlands mit. Die frühere Prinzessin der 1974 abgeschafften griechischen Monarchie soll nach diesen Angaben bei dem ehemaligen Sommerpalast von Tatoi im Norden Athens beerdigt werden.

