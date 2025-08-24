Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Travestiekünstler Georg Preusse wird 75
Als "Mary" wurde Georg Preusse berühmt

Travestiekünstler Georg Preusse wird 75

Sonntag, 24. August 2025 | 06:36 Uhr
Als \
APA/APA/Zentralbild/Matthias Hiekel
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Mit seiner Kunstfigur “Mary” hat er die Travestiekunst in den 80ern salonfähig gemacht. Über vier Jahrzehnte spielte Georg Preusse “die schönste Lüge auf zwei Beinen”, wie er “Mary” einmal nannte. Mit ihr brachte der Travestiekünstler ein Millionenpublikum zum Lachen – und wohl auch zum Nachdenken. Am Sonntag wird der Schauspieler 75 Jahre alt.

Geboren wurde Preusse am 24. August 1950 im niedersächsischen Ankum bei Osnabrück. Er lernte zunächst den Beruf des Radio- und Fernsehtechnikers und sollte das Radiogeschäft seines Vaters übernehmen. Doch seine Leidenschaft galt früh der Bühne. Schon als junger Mann trat Preusse in Clubs als Travestiekünstler auf und entwickelte dort die glamouröse Kunstfigur “Mary Morgan”. 1975 legte er seinen ersten Auftritt in der Rolle seines Lebens hin.

Vater gab ihm anfangs Hausverbot

Sein Interesse für Travestie stieß in seiner Familie auf wenig Begeisterung. “Mein Vater hat mir sogar Hausverbot gegeben”, sagte Preusse einmal. Erst als sein Vater ihn im Fernsehen gesehen habe, habe sich das geändert. Bekanntheit erlangte Preusse ab 1978 als Teil des Travestie-Duos “Mary und Gordy” – an der Seite des Schauspielers Reiner Kohler. Bereits 1981 hatten sie ihre erste eigene Fernsehshow. Es folgten Bühnentourneen und zahlreiche Gastauftritte in Fernsehsendungen.

1987 wurden die beiden mit der Goldenen Kamera der Programmzeitschrift “Hörzu” ausgezeichnet. Auf dem Höhepunkt ihrer Bekanntheit musste Kohler aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden. Für das Duo “Mary und Gordy” bedeutete dies das Ende.

Aus diesem Tief wurde Preusse von dem Dramatiker und Regisseur Friedrich Dürrenmatt gezogen. Dürrenmatt kannte Preusses Auftritte als “Mary” und gab ihm 1988 eine Rolle in der Inszenierung seiner Komödie “Achterloo IV”. Darauf folgten weitere Theaterrollen.

Ernste Themen in Liedern und Sketchen behandelt

Außerdem gelang Preusse der Start in seine Solokarriere: Die erste “Mary”-Solotournee startete im Herbst 1989. Seine Shows waren eine Mischung aus Sketchen, Liedern und Tanz. Dabei behandelte Preusse auch Themen wie Gewalt in der Ehe, Wechseljahre oder die Immunschwächekrankheit Aids.

Allen seinen Auftritten war gemein, dass er sich am Ende eine Abends stets mit dem Lied “So leb dein Leben” verabschiedete – nach dem Frank-Sinatra-Hit “My Way” in der Version der Sängerin Mary Roos. Dabei entfernte er auf der Bühne seine Schminke und legte Kostüm, Perücke und künstliche Wimpern ab. 2010 stand er zunächst zum letzten Mal als “Mary” auf der Bühne – und zog sich ins Privatleben zurück.

“Mary hat mich fertig gemacht”

Vermisst habe er die Rolle danach nicht so sehr. “Mary hat mich fertig gemacht”, sagte er 2018 der “Bild”-Zeitung. “Die Rolle war mit Tränen und großen Ängsten verbunden.” Seine größte Angst sei gewesen, “nicht zu genügen”, sagte Preusse weiter. “Und diese Angst ist immer größer geworden.”

2014 kehrte Preusse bei den Berliner Jedermann-Festspielen als Schauspieler zurück auf die Bühne. Im Berliner Schlosspark Theater spielte er 2018 Papst Pius XII. in Rolf Hochhuths Stück “Der Stellvertreter”.

Noch gelegentliche Auftritte

2022 zeigte sich Preusse noch einmal als “Mary” und veröffentlichte die Single “Noch singe ich” zur Unterstützung einer Wohltätigkeitsaktion für krebskranke Kinder. Daneben war er in den vergangenen Jahren gelegentlich in Fernsehsendungen zu Gast.

Privat lebt Preusse mit seinem Partner und Manager Jack Amsler zusammen in der Schweiz. Sie heirateten im Jahr 2002, nachdem sie bereits viele Jahre liiert waren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
55
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
29-Jähriger aus Feldthurns kämpft gegen seltenen Zelltumor und gegen die Zeit
Kommentare
36
29-Jähriger aus Feldthurns kämpft gegen seltenen Zelltumor und gegen die Zeit
Frauen in Teilzeit, Männer auf dem Bau
Kommentare
35
Frauen in Teilzeit, Männer auf dem Bau
„Serhii K. war an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines beteiligt“
Kommentare
35
„Serhii K. war an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines beteiligt“
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Kommentare
29
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 