Travestiekünstler Georg Preusse wird 75

Von: APA/AFP

Mit seiner Kunstfigur “Mary” hat er die Travestiekunst in den 80ern salonfähig gemacht. Über vier Jahrzehnte spielte Georg Preusse “die schönste Lüge auf zwei Beinen”, wie er “Mary” einmal nannte. Mit ihr brachte der Travestiekünstler ein Millionenpublikum zum Lachen – und wohl auch zum Nachdenken. Am Sonntag wird der Schauspieler 75 Jahre alt.

Geboren wurde Preusse am 24. August 1950 im niedersächsischen Ankum bei Osnabrück. Er lernte zunächst den Beruf des Radio- und Fernsehtechnikers und sollte das Radiogeschäft seines Vaters übernehmen. Doch seine Leidenschaft galt früh der Bühne. Schon als junger Mann trat Preusse in Clubs als Travestiekünstler auf und entwickelte dort die glamouröse Kunstfigur “Mary Morgan”. 1975 legte er seinen ersten Auftritt in der Rolle seines Lebens hin.

Vater gab ihm anfangs Hausverbot

Sein Interesse für Travestie stieß in seiner Familie auf wenig Begeisterung. “Mein Vater hat mir sogar Hausverbot gegeben”, sagte Preusse einmal. Erst als sein Vater ihn im Fernsehen gesehen habe, habe sich das geändert. Bekanntheit erlangte Preusse ab 1978 als Teil des Travestie-Duos “Mary und Gordy” – an der Seite des Schauspielers Reiner Kohler. Bereits 1981 hatten sie ihre erste eigene Fernsehshow. Es folgten Bühnentourneen und zahlreiche Gastauftritte in Fernsehsendungen.

1987 wurden die beiden mit der Goldenen Kamera der Programmzeitschrift “Hörzu” ausgezeichnet. Auf dem Höhepunkt ihrer Bekanntheit musste Kohler aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden. Für das Duo “Mary und Gordy” bedeutete dies das Ende.

Aus diesem Tief wurde Preusse von dem Dramatiker und Regisseur Friedrich Dürrenmatt gezogen. Dürrenmatt kannte Preusses Auftritte als “Mary” und gab ihm 1988 eine Rolle in der Inszenierung seiner Komödie “Achterloo IV”. Darauf folgten weitere Theaterrollen.

Ernste Themen in Liedern und Sketchen behandelt

Außerdem gelang Preusse der Start in seine Solokarriere: Die erste “Mary”-Solotournee startete im Herbst 1989. Seine Shows waren eine Mischung aus Sketchen, Liedern und Tanz. Dabei behandelte Preusse auch Themen wie Gewalt in der Ehe, Wechseljahre oder die Immunschwächekrankheit Aids.

Allen seinen Auftritten war gemein, dass er sich am Ende eine Abends stets mit dem Lied “So leb dein Leben” verabschiedete – nach dem Frank-Sinatra-Hit “My Way” in der Version der Sängerin Mary Roos. Dabei entfernte er auf der Bühne seine Schminke und legte Kostüm, Perücke und künstliche Wimpern ab. 2010 stand er zunächst zum letzten Mal als “Mary” auf der Bühne – und zog sich ins Privatleben zurück.

“Mary hat mich fertig gemacht”

Vermisst habe er die Rolle danach nicht so sehr. “Mary hat mich fertig gemacht”, sagte er 2018 der “Bild”-Zeitung. “Die Rolle war mit Tränen und großen Ängsten verbunden.” Seine größte Angst sei gewesen, “nicht zu genügen”, sagte Preusse weiter. “Und diese Angst ist immer größer geworden.”

2014 kehrte Preusse bei den Berliner Jedermann-Festspielen als Schauspieler zurück auf die Bühne. Im Berliner Schlosspark Theater spielte er 2018 Papst Pius XII. in Rolf Hochhuths Stück “Der Stellvertreter”.

Noch gelegentliche Auftritte

2022 zeigte sich Preusse noch einmal als “Mary” und veröffentlichte die Single “Noch singe ich” zur Unterstützung einer Wohltätigkeitsaktion für krebskranke Kinder. Daneben war er in den vergangenen Jahren gelegentlich in Fernsehsendungen zu Gast.

Privat lebt Preusse mit seinem Partner und Manager Jack Amsler zusammen in der Schweiz. Sie heirateten im Jahr 2002, nachdem sie bereits viele Jahre liiert waren.