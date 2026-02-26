Tribute-Album zum 80er von Udo Lindenberg

Von: APA/dpa

Musiker wie Hans Zimmer, Peter Maffay oder Inga Humpe verneigen sich mit einem Tribute-Album vor Udo Lindenberg zu seinem 80. Geburtstag. Auf dem Album mit dem Titel “We love Udo – Das Udo Lindenberg Tribute Album” interpretieren 24 Künstlerinnen und Künstler ausgewählte Lindenberg-Songs neu – von “Ich lieb dich überhaupt nicht mehr” (Max Giesinger) bis “Bis ans Ende der Welt” (Ina Müller).

“Das Album versammelt neue Versionen ausgewählter Lindenberg-Songs – mal nah am Original, mal überraschend neu gedacht, mal reduziert, mal kraftvoll aufgeladen”, teilte die Agentur Peter Lanz mit. Was die Interpretationen verbindet, sei der Respekt vor einem Œuvre, das in der deutschsprachigen Musikgeschichte einzigartig ist: poetisch, unbequem, klar, menschlich – und immer mit Haltung.

Erste Single vorab

Das Album erscheint am 8. Mai. Die erste Single-Auskopplung kommt schon am 27. Februar von der Musikerin Céline. “Udo Lindenberg war für mich nie einfach nur ein Musiker, sondern eine unverwechselbare Künstlerpersönlichkeit”, sagt Céline, die das Lied “Plan B” neu interpretiert. Udo Lindenberg, 1946 im westfälischen Gronau geboren, wird am 17. Mai 80 Jahre alt.