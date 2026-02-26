Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Tribute-Album zum 80er von Udo Lindenberg
Der 80er des Kult-Sängers steht bevor

Tribute-Album zum 80er von Udo Lindenberg

Donnerstag, 26. Februar 2026 | 08:39 Uhr
Der 80er des Kult-Sängers steht bevor
APA/APA/dpa/Fabian Strauch
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Musiker wie Hans Zimmer, Peter Maffay oder Inga Humpe verneigen sich mit einem Tribute-Album vor Udo Lindenberg zu seinem 80. Geburtstag. Auf dem Album mit dem Titel “We love Udo – Das Udo Lindenberg Tribute Album” interpretieren 24 Künstlerinnen und Künstler ausgewählte Lindenberg-Songs neu – von “Ich lieb dich überhaupt nicht mehr” (Max Giesinger) bis “Bis ans Ende der Welt” (Ina Müller).

“Das Album versammelt neue Versionen ausgewählter Lindenberg-Songs – mal nah am Original, mal überraschend neu gedacht, mal reduziert, mal kraftvoll aufgeladen”, teilte die Agentur Peter Lanz mit. Was die Interpretationen verbindet, sei der Respekt vor einem Œuvre, das in der deutschsprachigen Musikgeschichte einzigartig ist: poetisch, unbequem, klar, menschlich – und immer mit Haltung.

Erste Single vorab

Das Album erscheint am 8. Mai. Die erste Single-Auskopplung kommt schon am 27. Februar von der Musikerin Céline. “Udo Lindenberg war für mich nie einfach nur ein Musiker, sondern eine unverwechselbare Künstlerpersönlichkeit”, sagt Céline, die das Lied “Plan B” neu interpretiert. Udo Lindenberg, 1946 im westfälischen Gronau geboren, wird am 17. Mai 80 Jahre alt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Blasen vor dem Starten
Kommentare
86
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
53
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
45
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
40
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Kommentare
37
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 