Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Tukur entsetzt über Follower-Zahl als Qualitätsmerkmal
Ulrich Tukur gegen Follower als Entscheidungsgrundlage

Tukur entsetzt über Follower-Zahl als Qualitätsmerkmal

Montag, 17. November 2025 | 09:20 Uhr
Ulrich Tukur gegen Follower als Entscheidungsgrundlage
APA/APA/dpa/Markus Scholz
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schauspieler Ulrich Tukur (68) entsetzt die Auswirkungen von Erfolg in den sozialen Netzwerken auf die Film- und Fernsehbranche. “Bei einigen Produktionen werden inzwischen schon Rollen mit Schauspielern besetzt, deren einziger Vorzug es ist, eine bestimmte Anzahl von Followern im Internet zu haben. Als wäre das ein Qualitätsmerkmal. Es geht also nur noch um Quantität. Was für ein Horror! Es ist die Vernichtung von Kunst”, sagte der auch als Musiker erfolgreiche Tukur.

Der 68-jährige Deutsche fügte hinzu: “Ich habe das Glück, dass ich mich nicht mehr in diesen blöden Strukturen bewegen muss. Aber bei Kollegen, die zehn oder 20 Jahre jünger sind, sieht es schon anders und ziemlich bitter aus.”

In Österreich ist Tukur ab 27. November neben Anke Engelke im Kino zu erleben. Beide spielen im Ehedrama “Dann passiert das Leben” ein älteres Paar kurz vor der Pension, das einander nicht mehr viel zu sagen hat – bis Unvorhergesehenes geschieht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Kommentare
70
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Hundesteuer gekippt
Kommentare
70
Hundesteuer gekippt
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Kommentare
43
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Kommentare
30
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Lehrerstreit: Grüne fordern von Landesregierung Respekt
Kommentare
28
Lehrerstreit: Grüne fordern von Landesregierung Respekt
Anzeigen
Let's Apple 2025
Let's Apple 2025
Gewinnspiel zum Weltapfeltag
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 