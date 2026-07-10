Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > US-Flugpionierin Wally Funk ist tot
Flugpionierin Wally Funk ist tot: älteste Frau im All

US-Flugpionierin Wally Funk ist tot

Freitag, 10. Juli 2026 | 01:15 Uhr
Flugpionierin Wally Funk ist tot: älteste Frau im All
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die US-Flugpionierin Wally Funk ist tot. Funk, die 2021 im Alter von 82 Jahren ins All flog und damit einen Altersrekord aufstellte, starb in der Nacht auf Donnerstag in Grapevine im US-Bundesstaat Texas, wie eine Stadt-Sprecherin mitteilte. Die Pionierin sei zu Hause eines “natürlichen Todes” gestorben, umgeben von Menschen, die sie liebte.

“Wir sind tief betrübt über den Tod von Wally Funk”, hieß es auch in einem Beitrag auf der Plattform X des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Funk war 2021 mit dem Blue-Origin-Raumschiff “New Shepard” ins All geflogen und ist damit die älteste Frau, die je in den Weltraum reiste. “Wir fühlten uns geehrt, Teil ihrer Reise zu sein.”

Erste Lehrerin der Flugbehörde FAA

Die ehemalige amerikanische Pilotin war die erste Frau, die einen Posten als Prüferin für Flugsicherheit der US-Verkehrsbehörde NTSB erhielt und auch die erste Lehrerin der Flugbehörde FAA. In den 60er-Jahren absolvierte sie ein Trainingsprogramm für Frauen, die ins All fliegen wollten. Für eine Mission wurde sie nicht ausgewählt.

“Wally Funks unerschütterliche Entschlossenheit beweist, dass Träume kein Verfallsdatum haben”, zitierte die Mitteilung Duff O’Dell, Stadträtin von Grapevine. Ihre “bahnbrechenden Leistungen” erfüllten Grapevine mit Stolz.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Kommentare
47
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Kommentare
38
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Italien: Erst Bergrettung alarmiert, Hilfe dann aber abgelehnt
Kommentare
32
Italien: Erst Bergrettung alarmiert, Hilfe dann aber abgelehnt
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Kommentare
29
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Steigende Zahl der Hochzeiten in Südtirol
Kommentare
27
Steigende Zahl der Hochzeiten in Südtirol
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 