US-Rapper Snoop Dogg bei Winterspielen als US-Ehrencoach

Freitag, 12. Dezember 2025 | 10:32 Uhr
Von: APA/dpa

US-Rapper Snoop Dogg soll Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin & Co. bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo zu Medaillen führen. Das Olympische & Paralympische Komitee der USA hat ihn offiziell zu “Coach Snoop” gemacht. Er wird die Athleten als erster Ehrentrainer der Geschichte begleiten und seinen Charme als Motivator spielen lassen.

“Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich dem Team Behind the Team des United States Olympic & Paralympic Committee beigetreten bin und Team USA in allen Momenten auf und neben dem Spielfeld unterstütze”, sagte der Musiker zu seinem neuesten Projekt.

Auch bei NBC im Einsatz

Schon länger war klar, dass er erneut als Korrespondent von Olympischen Spielen berichten wird. Nach seiner vielfach gelobten Premiere bei den Sommerspielen im vergangenen Jahr in Paris wird der 54-jährige Musiker auch bei den Winterspielen im kommenden Februar in Italien im Einsatz sein, wie der US-Sender NBC unlängst mitteilte.

Snoop Dogg soll mit seiner einzigartigen und humorvollen Art erneut Wettkämpfe kommentieren, an Veranstaltungen teilnehmen und gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten vor Ort für Stimmung sorgen. Die Olympischen Spiele beginnen am 6. Februar mit der Eröffnungsfeier und enden am 22. Februar.

