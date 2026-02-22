Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > US-Salsa-Ikone Willie Colón im Alter von 75 Jahren gestorben
US-Salsa-Ikone Willie Colón im Alter von 75 Jahren gestorben

Sonntag, 22. Februar 2026 | 02:36 Uhr
APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL
Von: APA/AFP

Die Salsa-Ikone Willie Colón ist tot. Colón sei am Samstag “friedlich” gestorben, teilte seine Familie in einer Erklärung mit, ohne eine Todesursache zu nennen. Colón wurde 75 Jahre alt. Colón war vor allem als Posaunist bekannt, er war aber auch als Bandleader und Produzent tätig. Er wurde 1950 in der Bronx in New York geboren und war dafür bekannt, die puertoricanische Musik seiner Eltern und Großeltern mit dem Jazz seiner Heimatstadt zu verbinden.

Colón spielte bereits mit 15 Jahren in seiner eigenen Band, mit 17 veröffentlichte er ein Album. In den 1960er- und 1970er-Jahren nahm er gemeinsam mit dem puertoricanischen Sänger Héctor Lavoe Hits auf. Das 1978 veröffentlichte Album “Siembra”, für das er mit Rubén Blades zusammenarbeitete, thematisiert soziale Probleme der wachsenden lateinamerikanischen Gemeinschaft in den USA.

Der puertoricanische Superstar Bad Bunny erwähnte Colón – und dessen Album “El Malo” – in seinem Hit “NUEVAYoL”, einer Hommage an die lateinamerikanische Gemeinschaft in New York.

