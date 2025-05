US-Schauspieler und -Komiker George Wendt ist tot

Von: APA/dpa

Der US-amerikanische Schauspieler und Komiker George Wendt, der als Bier-trinkender Stammgast in der TV-Serie “Cheers” Furore machte, ist tot. Seine Familie teilte über Sprecherin Melissa Nathan mit, dass er zu Hause “friedlich im Schlaf” gestorben sei. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Wendt wurde 76 Jahre alt.

In der beliebten Comedy-Serie “Cheers” über ein fiktives Lokal in Boston, die von 1987 bis 1993 lief, spielte er den Stammkunden Norm Peterson, der stets mit Bier an der Theke saß. Ted Danson mimte den Barkeeper, der seine skurrilen Gäste unterhielt. Auch Woody Harrelson, Kirstie Alley und Shelley Long gehörten zum Cast. Wendt wurde für seine ikonische Rolle sechsmal für eine Emmy-Trophäe nominiert. Im Interview mit dem “Chicago Magazine” erzählte er 2021 über sein Vorsprechen für die Rolle: “Ich musste wie ein Typ aussehen, der noch ein weiteres Bier wollte.”

Auftritte am Broadway – als Frau

Wendt spielte in Dutzenden Fernseh- und Filmproduktionen mit. An der Seite von Robert De Niro und Annette Bening spielte er 1991 in dem Drama “Schuldig bei Verdacht” mit. Mit Jamie Lee Curtis und Mel Gibson drehte er die Sci-Fi-Romanze “Forever Young” (1992). Er wirkte auch in den Weihnachtskomödien “Santa Baby” (2006) und “Santa Buddies” (2009) mit.

Am New Yorker Broadway stand er tanzend und singend in dem schrillen Musical “Hairspray” auf der Bühne. Darin spielte er die schwergewichtige Hausfrau Edna Turnblad. Dies sei nach “Cheers” seine Lieblingsrolle gewesen, sagte er dem “Chicago Magazine” – “eine absolute Freude und völlig anders als alles in meiner Welt”. Er habe sieben Tanz- und Singnummern in Frauenkleidern gehabt, die auf einen “übergewichtigen Mann mittleren Alters” zugeschnitten waren.

Wendt wuchs mit sechs Schwestern und zwei Brüdern in Chicago auf. Er ist Onkel des Komikers und Schauspielers Jason Sudeikis (49, “Ted Lasso”, “Kill the Boss”).