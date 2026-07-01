Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > US-Schauspielerin Lively fordert von Baldoni Millionensumme
Blake Lively hat eine Millionenforderung an Anwaltskosten

US-Schauspielerin Lively fordert von Baldoni Millionensumme

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 08:58 Uhr
Blake Lively hat eine Millionenforderung an Anwaltskosten
APA/APA/AFP/Archivbild/TIMOTHY A.CLARY
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Schauspielerin Blake Lively und ihr Kollege Justin Baldoni hatten im Mai ihren Rechtsstreit um den gemeinsamen Film “Nur noch ein einziges Mal” beigelegt. Doch die 38-Jährige fordert von Baldoni und Wayfarer Studios nun rund acht Mio. Dollar (7,02 Mio. Euro) zur Erstattung von Anwalts- und Prozesskosten. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor. Baldonis Team muss laut Medien bis Mitte Juli auf die Forderung reagieren. Ein Richter entscheidet über die Höhe der Geldsumme.

Lively (“Gossip Girl”), die mit Hollywood-Star Ryan Reynolds verheiratet ist, hatte ihren 42-jährigen Co-Star Baldoni im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung beim Dreh von “Nur noch ein einziges Mal” angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Baldoni (“Jane the Virgin”), der bei dem Film auch Regie führte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Diese Klage war im vorigen November von einem Richter abgeschlagen worden.

Anfang April waren auch etliche von Livelys Vorwürfen von Gericht abgewiesen worden, darunter Vorwürfe sexueller Belästigung. Nur noch drei von zunächst 13 Punkten, darunter Vertragsbruch, sollten am Ende Gegenstand eines Prozesses sein. Im Mai kam es zu einer außergerichtlichen Einigung der Parteien und damit zu einer Beilegung des Gerichtsstreits. Der Richter sprach Lively aber das Recht zu, die Erstattung von Anwaltskosten zu beantragen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol: Wander-Urlauber von Kuh-Herde angegriffen
Kommentare
107
Südtirol: Wander-Urlauber von Kuh-Herde angegriffen
Deutschland und Niederlande bei der WM schon gescheitert
Kommentare
83
Deutschland und Niederlande bei der WM schon gescheitert
Südtirols Gastro unter Druck: Wo sitzt das größte Problem?
Kommentare
80
Südtirols Gastro unter Druck: Wo sitzt das größte Problem?
Was passiert mit der Abfertigung: Wer schweigt, entscheidet
Kommentare
21
Was passiert mit der Abfertigung: Wer schweigt, entscheidet
Brennnessel-Bier: Wir haben es ausprobiert
18
Brennnessel-Bier: Wir haben es ausprobiert
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 