Vor Amtsantritt als Präsidentin der UNO-Vollversammlung

Vor UNO-Amtsantritt: Baerbock mit Insta-Video aus New York

Freitag, 05. September 2025 | 21:37 Uhr
Vor Amtsantritt als Präsidentin der UNO-Vollversammlung
APA/APA/AFP/TETIANA DZHAFAROVA
Von: APA/dpa

Wenige Tage vor ihrem offiziellen Amtsantritt als Präsidentin der UNO-Vollversammlung hat sich die frühere deutsche Außenministerin Annalena Baerbock mit einem Video im “Sex and the City”-Stil aus New York gemeldet. Baerbock winkt sich in dem auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichten Video in Jeans, Blazer und High Heels ein gelbes Taxi heran, steigt ein, schreibt etwas in ein Notizbuch, fährt am UNO-Hauptgebäude in Manhattan vorbei und steigt dann wieder aus.

Dazu läuft die New-York-Hymne “Empire State of Mind” von Alicia Keys und Jay-Z. Betitelt hat die 44-jährige Grünen-Politikerin das Video mit “Are you ready?” (Bist du bereit?). In der Kultserie “Sex and the City” hatte sich Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw auch immer wieder in High Heels Taxis herbeigewunken.

Am Dienstag tritt Baerbock, die bis Mai Außenministerin war, offiziell ihren neuen Job als Präsidentin der Vollversammlung der Vereinten Nationen an. Der Spitzenposition wird in erster Linie protokollarische Bedeutung beigemessen – sie ist nicht mit der Rolle von UNO-Generalsekretär António Guterres zu verwechseln.

( S E R V I C E : Das Video https://www.instagram.com/p/DOOBwpwgH_j/ )

