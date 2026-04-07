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Management verweist auf "überwältigende Nachfrage"

Weitere Céline-Dion-Konzerte angekündigt

Dienstag, 07. April 2026 | 15:53 Uhr
Management verweist auf \
APA/APA/AFP/ANNA KURTH
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Von: APA/dpa

Angesichts der hohen Nachfrage nach Tickets für das Bühnen-Comeback von Céline Dion hat der Weltstar weitere Konzerte angekündigt. An sechs zusätzlichen Terminen im September und Oktober will die 58-Jährige in der La Défense Arena bei Paris auftreten. Dions Management begründete dies mit einer “überwältigenden Nachfrage”.

Am Vormittag hatte der Ticketvorverkauf begonnen. Der französischen Zeitung “Le Parisien” zufolge waren auf zwei von drei Verkaufsplattformen bereits nach eineinhalb Stunden fast alle Karten aus dem Tageskontingent vergriffen. An weiteren Tagen sollen Fans jedoch noch Tickets für die Shows erwerben können.

Nach sechs Jahren Pause will Dion im Herbst erstmals wieder Konzerte geben. 2022 hatte die Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab. Die Konzerte in der La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant.

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