Weiterhin Pause für Donna Leons Commissario Brunetti

Samstag, 07. Februar 2026 | 10:53 Uhr
Der legendäre Commissario Guido Brunetti aus der Feder der Bestsellerautorin Donna Leon (83) macht vorerst weiter Ermittlungspause. Wie 2025 gibt es auch in diesem Jahr keinen neuen Fall für den kultivierten Kriminalkommissar in Venedig, wie der Diogenes Verlag in Zürich bestätigt. Die bisherigen 33 Bände waren praktisch im Jahresrhythmus erschienen, zuletzt 2024 “Feuerprobe”.

Die ursprüngliche Erscheinungsweise der Bücher jeweils Ende Mai werde nicht fortgesetzt, teilt der Verlag auf Anfrage mit. Es gebe aber ein anderes Leon-Projekt zum Jahresende. Die gebürtige Amerikanerin mit Schweizer Pass hat versichert, dass die Serie weitergehen soll und ein 34. Fall in Arbeit ist.

Leon hat lange in Venedig gelebt, ist aber vor vielen Jahren in die Schweiz gezogen, weil ihr die Touristenscharen in der italienischen Lagunenstadt zu viel wurden.

Leons Leidenschaft: Barockmusik

“Teurer Guido”, schrieb Leon nach dem 30. Fall an ihren fiktiven Helden. “Wir hatten eine wunderbare Zeit miteinander, und ich hoffe, unser Bund hält ein Leben lang.” Er ist in einem Buch mit Anekdoten aus ihrem Leben enthalten, das Diogenes statt eines Brunettis 2025 herausbrachte, “Backstage”.

Donna Leon widmet viel Zeit dem von ihr 2012 mitgegründeten Barock-Ensemble Il Pomo d’Oro, wie sie immer betont. Sie ist bei vielen Auftritten dabei und hat preisgekrönte Tonaufnahmen mitfinanziert. “Wenn ich zwischen Bücher schreiben und Musik fördern wählen müsste, wäre die Sache klar: die Musik”, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur einmal. Nicht auf die Bücher, sondern auf die Aufnahmen des Orchesters sei sie stolz. “Das wird weiter existieren, wenn ich nicht mehr da bin.”

