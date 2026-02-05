Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Zufriedene Austro-Lebende Boris Bukowski ist 80
Eine Torte für Bukowski zum 80. Geburtstag

Zufriedene Austro-Lebende Boris Bukowski ist 80

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 06:00 Uhr
Eine Torte für Bukowski zum 80. Geburtstag
APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
Schriftgröße

Von: apa

Die Hits “Kokain” und “Trag meine Liebe wie einen Mantel” von Boris Bukowski sind längst Evergreens. Heute feiert der Sänger, Liederschreiber und Produzent seinen 80. Geburtstag. Eine schwere Krankheit überwunden zu haben, sei das schönste Geschenk, sagte der Steirer in einem APA-Interview. Im Rückblick auf sein bisheriges Schaffen bilanzierte Bukowski: “Ich bin zufrieden, ich habe es nicht schlecht erwischt.” Es gebe nicht nur einen Song von ihm, der die Zeit überdauert hat.

Studiert hat Fritz Bukowski, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, Rechtswissenschaften. Aber “das war immer nur Plan B”. Den Doktor habe er als Sohn eines Rechtsanwaltes gemacht, “um die Eltern zu beruhigen, und außerdem konnte ich nicht davon ausgehen, aus der Oststeiermark kommend, als Rock-Drummer ein Leben bestreiten zu können”. Schon während des Studiums schloss sich Bukowski als Schlagzeuger der Band Magic an.

Vom Drummer zum Leadsänger wurde er 1977 durch Zufall, so Bukowski. Magic arbeiteten in München an einem Album. “Zwischendurch mussten wir nach Wien, um der Plattenfirma vorzuspielen, was wir bisher mit ihrem Geld gemacht haben. Nach einer Session waren drei Songs noch nicht besungen, wir hatten aber nur mehr eine Stunde Studiozeit gebucht. Zufällig waren das drei Lieder von mir, also ging ich schnell in die Gesangskabine.” Was nur für Demonstrationszwecke gedacht war, gefiel dem Plattenboss. “Er wollte, dass ich am ganzen Album singe. Da bin ich – zack – ins kalte Wasser gesprungen.”

Solo auf Anhieb erfolgreich

Magic bekamen gute Kritiken, der große kommerzielle Durchbruch blieb aus. Dass Lieder wie “Euer Fritze mit der Spritze” und “Kokain” nicht im Radio gespielt wurden, wurmte Bukowski. Also nahm er sie nach dem Ende von Magic solo neu auf. “Ich musste es mit diesen Songs einfach noch einmal versuchen.” Sie landeten auf den Alben “Boris Bukowski” (1985) bzw. “Intensiv” (1987) und wurden auf Anhieb Hits. Als Produzent und Studio-Betreiber verhalf Bukowski auch Kollegen wie Carl Payer, STS und der EAV zu Erfolgen.

Als heimische Popmusik im Radio nicht mehr angesagt war, hat Bukowski “ein paar Jahre aufgehört”. Aber er wollte es noch einmal wissen: “Ich habe mich wieder hoch gekämpft. Das war manchmal ziemlich hart.” Mittlerweile ist Bukowski wieder gut im Geschäft, neben Konzerten mit Band tritt er im Duo mit seinem Gitarristen auf, wobei er zwischen reduzierten Versionen seiner Hits Erlebnisse aus dem Musikerleben erzählt.

Täglich eine Stunde Bewegung

Mit 80 wirkt Boris Bukowski trotz überstandener gesundheitlicher Probleme äußerst fit. “Mein Elixier ist Bewegung”, verriet er. “Seit mindestens 25 Jahren mache ich jeden Tag rund eine Stunde Kardio, Übungen oder ein bisschen Muskeltraining. Ich muss mich dazu überhaupt nicht mehr motivieren.”

Fans können am 15. August in Wiesen den Jubilar hochleben lassen. Dort tritt er mit Minisex, Reinhold Bilgeri sowie Ewald Pfleger und den Schick-Sisters, die ein Opus-Special im Programm haben, bei einem Festival unter dem Titel “Legenden des Austropop” als Headliner auf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Kommentare
85
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Kommentare
62
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
53
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Unberechenbarer Strompreis: Verbraucher zwischen Fix- und PUN-Tarif überfordert
Kommentare
37
Unberechenbarer Strompreis: Verbraucher zwischen Fix- und PUN-Tarif überfordert
Bettenschwemme statt Bettenstopp?
Kommentare
30
Bettenschwemme statt Bettenstopp?
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 