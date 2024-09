Badesee an der Talferwiese: Gute Idee?

Von: luk

Bozen – Die Sommerhitze in Bozen sorgt jedes Jahr für drückende Temperaturen, die die Sehnsucht nach Abkühlung wecken. Vor diesem Hintergrund hat der Bozner Gemeinderat Rudi Benedikter einen Vorschlag gemacht: Ein Badesee an der Talfer könnte die Lösung sein und den Boznerinnen und Boznern in Zukunft eine willkommene Erfrischung bieten. Dafür müsste aber wohl ein Sportplatz am Nordende der Talferwiesen weichen.

Was denkt ihr von dieser Idee? Sollte ein Badesee an der Talfer wirklich in die Tat umgesetzt werden? Gebt jetzt eure Meinung ab!