Bozner Gemeinderat schlägt Badesee an der Talfer vor

Von: luk

Bozen – Unter der drückenden Sommerhitze in Bozen ist die Sehnsucht nach Abkühlung groß, und Gemeinderat Rudi Benedikter hat dafür eine erfrischende Idee: einen Badesee an der Talfer! In einem Brief an Klaus Unterweger, den Direktor der Landesagentur für Bevölkerungsschutz, fordert Benedikter, dieses Projekt in das bereits geplante „Flussraum Bozen – Talfer und Eisack“-Konzept aufzunehmen.

Benedikter betont die Dringlichkeit seines Vorschlags: „Unter der sengenden Sommersonne wäre ein Badesee an der Talfer aktueller denn je.“ Seiner Meinung nach würde ein kleines Natur-Lido am Nordende der Talferwiesen auf Grieser Seite nicht nur perfekt in den bestehenden Grünraumplan der Stadt passen, sondern auch dringend benötigte Abkühlung für die hitzegeplagten Boznerinnen und Bozner bieten.

Benedikter erinnert dabei auch an den „historischen“ Gemeinderatsbeschluss Nr. 118 vom 23. Juli 1996, der bereits die Errichtung eines zweiten, öffentlichen naturnahen Schwimmbades vorsah. Und weiter: „Die Talfer war früher das natürliche ‚Lido‘ der Bozner. Viele haben in den ruhigen Seitenarmen des Flusses schwimmen gelernt. Ein Badesee knüpft an diese Tradition an“, so Benedikter in seinem Brief.

Ob die Idee in die Tat umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Ein Badesee an der Talfer würde an heißen Sommertagen in Bozen für Abkühlung sorgen und sicherlich viele Badefreunde glücklich machen. Ob Herr Unterweger und die Landesagentur für Bevölkerungsschutz diesem Vorschlag folgen, wird die Zeit zeigen. Benedikter jedenfalls ist überzeugt: „Der Naherholungsbedarf in Bozen wird immer größer – und ein Badesee wäre die perfekte Antwort darauf.“