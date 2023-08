Frauenmorde: Braucht es schärfere Gesetze?

Bozen – Gewalt gegen Frauen ist in Italien ein großes Problem. In diesem Jahr gab es schon rund 100 Frauenmorde. Allein in unserer Region wurden in den letzten Wochen drei Frauenmorde verübt: Zwei Fälle in Rovereto und der Mord an der erst 21-jährigen Celine Frei Matzohl in Schlanders erschütterten unlängst die Bevölkerung.

Vielfach wurde kritisiert, dass bei den Behörden die Sache im Vorfeld nicht ernst genug genommen wurde. Der Ruf nach schärferen Gesetzen wird auch immer lauter.

Was meint ihr: Sollten die Gesetze verschärft und so eine Prävention leichter möglich sein?